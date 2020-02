Saxenburgh biedt kankerbehandeling thuis

Oncologische zorg thuis, verricht door een gespecialiseerd verpleegkundige. Dat is voor patiënten van Saxenburgh vanaf deze maand mogelijk. Saxenburgh doet dit in samenwerking met thuiszorgaanbieders Carinova en Icare en met gedeeltelijke financiering en begeleiding van Zilveren Kruis en Regio Apotheek Vechtdal.

Comfortabel thuis

“Tijdens een kankerbehandeling brengen patiënten veel tijd door in het ziekenhuis. Dat kan als belastend worden ervaren. Die last verminderen we door een deel van de behandeling te verzorgen bij de patiënt thuis, in de eigen vertrouwde omgeving. Zorg zoals in het ziekenhuis, maar dan comfortabel thuis”, aldus Gerlinda Veurink, verpleegkundig specialist oncologie bij Saxenburgh.

Samenwerking

Enkele jaren geleden ging Gerlinda samen met internist-oncoloog Ruud Blankenburgh de boer op om te kijken of deze verandering van zorg haalbaar zou zijn. Na diverse gesprekken met verschillende thuiszorgaanbieders volgde een pilot met het verzorgen van kankerbehandelingen thuis. Alle betrokkenen waren enthousiast, zowel patiënten als zorgverleners. Voorop stond dat de kwaliteit van zorgverlening goed moest zijn en dat de zorg moest veilig zijn. Daarin slaagden ze. Naar aanleiding van deze resultaten heeft Saxenburgh samen met Carinova, Icare, Zilveren Kruis en de regioapotheek onder leiding van Frank Bruggeman, besloten om deze verandering van zorg verder voort te zetten. “Met onze speciale volledig elektrische bezorgauto ontvangen patiënten de chemotherapie op een veilige en verantwoorde manier thuis” licht Frank Bruggeman toe.

Veilig

“Lang niet alle vormen van kankerbehandeling zijn geschikt om thuis uit te voeren”, vertelt Ruud Blankenburgh. ” In de eerste plaats moet het veilig zijn. En het moet logistiek haalbaar zijn. Voorlopig biedt Saxenburgh kankerbehandelingen thuis aan in de vorm van injecties, tabletten en langdurige behandeling waarvoor patiënten normaal gesproken wel 2 tot 3 dagen worden opgenomen in het ziekenhuis.

Over de muren van het ziekenhuis

Zowel Gerlinda als Ruud zien in de toekomst veel meer veranderingen en verplaatsingen van zorg naar thuissituaties komen. “Er zal meer over de muren van het ziekenhuis worden gewerkt, samenwerking met thuiszorgaanbieders en huisartsen en apothekers zal intensiever worden. Onder andere ontwikkelingen in de medische technologie maakt dit mogelijk” aldus het tweetal.

Saxenburgh

Saxenburgh is een zorgnetwerkorganisatie die een volwaardig zorgpakket van basisvoorzieningen in ziekenhuiszorg, ouderenzorg, thuiszorg, revalidatie en reactivering aanbiedt. Centraal uitgangspunt is de beste zorg en een waardig leven dat zo goed mogelijk aansluit bij de wensen en behoeften van patiënten en cliënten. Saxenburgh organiseert de zorg goed, veilig en dichtbij door middel van een samenhangend aanbod van zorgvoorzieningen. We doen dat samen met onze patiënten/cliënten en regiopartners vanuit eigentijdse inzichten. Zo zet Saxenburgh zich in voor toekomstbestendige zorg en een gezonde regio.

Fotobijschrift:

Vlnr. Ruud Blankenburgh, Gerlinda Veurink, Frank Bruggeman bij de volledig elektrische bezorgauto waarmee patiënten chemotherapie op veilig en verantwoord wijze ontvangen.

Bron: Saxenburgh