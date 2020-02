Analyse: Coronavirus raakt ook Nederlandse ondernemers

Coronavirus raakt ook Nederlandse ondernemers

Door de uitbraak van het nieuwe coronavirus ligt het machtige China, de op één na grootste economie ter wereld, grotendeels stil. In honderden Chinese steden blijven honderden miljoenen medewerkers ten minste tot maandag 10 februari thuis. Deze gebieden zijn doorgaans goed voor 90 procent van de Chinese goederenexport. Hoe langer deze situatie duurt, des te groter de schade voor bedrijven wereldwijd, ook Nederlandse. ABN AMRO verwacht dat de gevolgen het grootst zijn voor de industrie, de transportsector, winkelketens, de horeca en de gezondheidszorg. Voor sommige bedrijven zijn de ontwikkelingen in de komende weken cruciaal.

Het nieuwe type coronavirus, met de officiële naam 2019-nCoV, is afgelopen december voor het eerst ontdekt in Wuhan, een grote stad in Centraal-China. De naam dankt het virus aan de vorm van de kroon die onder de microscoop te zien zou zijn: ‘corona’ is het Latijnse woord voor kroon.

Opgelopen op ‘natte markt’

De eerste infecties zouden zijn opgelopen op een inmiddels gesloten ‘natte markt’ in Wuhan, waar vis en levende dieren worden verkocht. Waarschijnlijk is het virus daar voor het eerst van dier op mens overgebracht. Het virus heeft zich vervolgens van mens op mens verder verspreid.

Dit nieuwe virus is onderdeel van een grotere familie coronavirussen die mensen en dieren met zich mee kunnen dragen. Vaak wordt de vergelijking getrokken met eerdere coronavirussen, zoals het MERS-virus (Middle East Respiratory Syndrome) dat rond 2012 werd overgedragen door dromedarissen op mensen in Saoedi-Arabië. Dit virus heeft enkele duizenden mensen geïnfecteerd en heeft aan ongeveer een derde van die mensen het leven gekost.

SARS

Nog vaker wordt het nieuwe virus vergeleken met SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome), dat rond 2003 ook van dieren op mensen werd overgedragen en ook verstrekkende gevolgen had. Door SARS raakten duizenden mensen in zeventien landen geïnfecteerd. Van de geïnfecteerden overleed ongeveer tien procent. Net als bij SARS heeft Wereldgezondheidsorganisatie WHO ook aan 2019-nCoV nu de zogenoemde PHEIC-status gegeven, wat inhoudt dat de WHO het virus beschouwt als een wereldwijde noodsituatie voor de volksgezondheid.

Het nieuwe coronavirus blijkt zich sneller te verspreiden dan zijn voorgangers. Het aantal besmettingen stijgt razendsnel. Op het moment van publiceren is bij ruim 34.500 mensen vastgesteld dat ze het virus hebben en zijn ruim 700 mensen aan het virus overleden, voornamelijk in China zelf. In enkele omringende landen van China en in onder meer de Verenigde Staten, Frankrijk en Duitsland zijn inmiddels eveneens ziektegevallen vastgesteld. Daarmee verschilt het virus duidelijk van eerdere infectie-uitbraken en zijn de risico’s aanzienlijk groter. Daarbij blijft het zaak voorzichtig te zijn met aannames over mogelijke gevolgen zolang onduidelijk is hoe besmettelijk en hoe dodelijk het virus precies is.

