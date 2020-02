Zorgbalans traint HO-medewerkers in Sociale Benadering Dementie

De medewerkers Huishoudelijke Ondersteuning komen vaak als eerste bij cliënten over de vloer en merken ook als eerste dat een cliënt met dementie achteruitgaat en er problemen kunnen ontstaan. Zij hebben hierdoor een belangrijke signaleringsfunctie. Daarom begint Zorgbalans vanaf maart 2020 met het trainen van een eerste groep huishoudelijke medewerkers in de Sociale Benadering Dementie.

‘Het is fijn dat er binnen Zorgbalans een goede scholing is op het gebied van dementie. Ik heb hier namelijk dagelijks mee te maken en zo krijg ik de juiste ondersteuning om hier goed mee om te kunnen gaan’- Huishoudelijk medewerker Zorgbalans

Respect en een veilig gevoel door een sociale benadering van dementie

Het trainen van huishoudelijk medewerkers in het herkennen, signaleren en omgaan met dementie is noodzakelijk. Het geeft de medewerker meer handvatten en begrip – en daarmee meer zelfvertrouwen – in het omgaan met cliënten die een andere benadering nodig hebben dan cliënten met een lichamelijke ziekte of beperking. De cliënt op zijn beurt, voelt zich erkend en in goede handen door de manier waarop hij benaderd wordt. En mantelzorgers kunnen erop vertrouwen dat er met respect en op de juiste manier met hun naaste wordt omgegaan, ongeacht wie er van Zorgbalans langs komt. Daarom wordt in maart gestart met het trainen van de medewerkers Huishoudelijke Ondersteuning in de Sociale Benadering Dementie.

Zo gewoon mogelijk doorleven

De training ‘Het is hier schoon genoeg’ is ontwikkeld door Anne-Mei The, hoogleraar Langdurige Zorg en Dementie, Gerke de Boer, leraar Verpleegkundige en Hugo van Waarde, verpleegwetenschapper. Anne-Mei The: “De Sociale Benadering Dementie gaat niet om wat de ziekte dementie is, maar om wat de ziekte betekent en doet in het dagelijkse leven. Mensen met dementie willen niets liever dan zo gewoon mogelijk doorleven. Met deze training hopen we samen met de huishoudelijk medewerkers de brug te slaan naar het dagelijks leven.”

Training Sociale Benadering Dementie is vervolg op Social Trial

Het trainen van de huishoudelijk medewerkers komt voort uit de kleinschalige Social Trial die Zorgbalans en Anne-Mei The, in samenwerking met Haarlem Effect, eind 2019 zijn gestart. Binnen deze Social Trial wordt de Sociale Benadering Dementie in Haarlem geïmplementeerd. Zo is een speciaal Sociale Benaderingsteam actief in de Leidsebuurt, Leidsevaartbuurt, Koninginnebuurt en het Houtvaartkwartier. Dit multidisciplinaire team bestaat uit professionals met èn zonder zorg- of welzijnsachtergrond. Het team heeft nauw contact met mensen met dementie en hun naasten en denkt mee met vragen zoals: ‘Wat gebeurt er met mij?’, ‘Hoe ga ik hiermee om?’ en ‘Hoe reageert mijn omgeving?’.

Doel van de Social Trial is om samen met organisaties in de wijk, passende ondersteuning te ontwikkelen voor mensen met dementie en tegen het stigma rondom dementie te vechten.

In november dit jaar worden de eerste resultaten van de Social Trial geëvalueerd.

Bron: Zorgbalans