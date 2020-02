Huisarts kan bij noodgeval niet op tijd zijn bij 2.700 Nederlanders

Nog eens 1.300 personen dreigen op korte termijn buiten dekkingsgebied te raken

Het huisartsentekort is voor minstens 2.700 Nederlanders nu al de realiteit. Zij wonen te ver van een huisartsenpraktijk om hulp te krijgen in geval van nood. Het tekort ontstaat omdat veel huisartsen moeite hebben om een opvolger te vinden zodra zij willen verhuizen of pensioneren. Op korte termijn dreigen nog eens 1.300 personen buiten het dekkingsgebied (15 minuten rijden van een praktijk) te vallen zodra hun huisarts geen opvolger kan vinden. “Vroeger speelde dit ook wel, alleen hoorde je dit niet omdat huisartsen het onderling wel opvingen”, verklaart Eric Dijkstra, coördinator huisartsentekort bij de Landelijke Huisarts Vereniging (LHV).

Richtlijn

Dat blijkt uit een analyse van Pointer (journalistiek dataplatform van KRO-NCRV) naar de ruim 4.700 huisartsenpraktijken die op Zorgkaart Nederland staan vermeld. Voor elke praktijk hebben de datajournalisten gekeken naar reistijden van 5, 10 en 15 minuten vanaf die locatie. Dit is overigens geen wettelijke norm, maar wel een richtlijn die wordt gehanteerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Dekkingsgebieden

Deze dekkingsgebieden zijn vergeleken met alle bewoonde gebieden in Nederland. Voornamelijk in midden-Flevoland, Oudega en Terherne (beide Friesland) en een aantal dorpen in Overijssel is het voor huisartsen lastig om op tijd te komen als de nood het hoogst is.

Niet geheel toevallig zijn dit ook gebieden waar huisartsen moeilijk een opvolger kunnen vinden. De Volkskrant berichtte een week hiervoor dat in negentien gemeenten/regio’s een patiëntenstop is ingevoerd of dreigt. Uit hun inventarisatie blijkt dat 167 huisartsen momenteel actief naar een opvolger zoeken. Als deze huisartsen noodgedwongen moeten stoppen zonder een opvolger te hebben gevonden, dan wordt het voor nog meer Nederlanders buiten de grote steden op hun beurt ingewikkeld om een huisarts te vinden.

Huisartsentekort

Eric Dijkstra, coördinator huisartsentekort bij de LHV: “Vroeger speelde dit ook wel, alleen hoorde je dit niet omdat huisartsen het onderling wel opvingen. Maar die ruimte is er niet meer. De dagen bij huisartsen zitten vol en er kunnen geen patiënten meer bij.”

Kijk voor meer informatie en een interactieve kaart van de dekkingsgebieden op de website van Pointer: https://pointer.kro-ncrv.nl/artikelen/in-deze-gebieden-kan-een-huisarts-bij-noodgeval-niet-op-tijd-zijn

Bron: KRO NCRV