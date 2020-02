Ouderenoplichting: duizenden euro’s kwijt, politie doet niks

Jaarlijks worden circa 200.000 ouderen slachtoffer van mishandeling en een aanzienlijk deel daarvan wordt financieel mishandeld. Maar wie hiervan aangifte doet krijgt vaak nul op rekest bij het politiebureau. Daar moet verandering in komen, stellen advocaten en de VVD. Het is te zien in Meldpunt op vrijdag 14 februari om 19.20 uur bij MAX op NPO 2.

Ouderenoplichting

Als de echtgenoot van Eugenie Zorbag (88) overlijdt, gaat ze zelf haar administratie doen. Maar als ze daarvoor te oud wordt draagt zij die taak over aan haar zoon. Na verloop van tijd ontdekt haar kleindochter dat betalingen niet worden gedaan, dat schulden oplopen en dat haar spaarrekening elke maand wordt leeggeroofd. De schade loopt op tot 87.000 euro. De familie verzamelt bewijzen, bundelt die tot een kant-en-klaar dossier en doet aangifte. Maar politie en justitie doen er niets mee, want stellen ze: “er is geen sprake van een strafrechtelijk delict”.

Arend Smit (80) en zijn vrouw Dieke (77) worden financieel compleet uitgekleed. Eerst door Engelstalige mannen die zich voordoen als beleggingsadviseurs. Vervolgens door figuren die claimen de verloren beleggingspremies terug te kunnen halen. Het echtpaar verliest uiteindelijk 85.000 euro. Arend en Dieke mogen niet eens aangifte komen doen bij de politie.



Met de vergrijzing wordt de noodzaak van vervolging van deze vorm van criminaliteit alleen maar urgenter. Dat stellen diverse advocaten, onder wie advocaat Marius Hupkes, die vrijdag te gast is bij Meldpunt. Tweede Kamerlid Jeroen van Wijngaarden (VVD) is ook te gast. Hij vindt dat bij ouderenoplichting altijd aangifte gedaan moet kunnen worden en dat justitie hier serieus naar moet kijken.





