Schoner water in de Rijn

Door nieuwe afspraken tussen de landen in het stroomgebied van de Rijn worden de rivieroevers nog beter bestand tegen wateroverlast en wordt de waterkwaliteit verder verbeterd. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft daartoe vandaag tijdens de Rijnministersconferentie in Amsterdam een slotakkoord bereikt.

Waterkwaliteit en waterveiligheid

Om vervuiling in het stroomgebied terug te dringen zijn tijdens de conferentie nieuwe afspraken gemaakt zodat er minder stoffen in het water terechtkomen. Er is onder meer afgesproken dat er een afname van 30 procent moet zijn van zogeheten microverontreinigingen zoals medicijnresten, bestrijdingsmiddelen en industriële stoffen. Ook hebben de deelnemende landen teruggekeken op de afgelopen 20 jaar, waarin de Rijnlanden €14 miljard hebben geïnvesteerd in dijken en rivierprojecten waarmee de kans op overstromingen met 25 procent is afgenomen.

Conferentie Rijn commissie

In de Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn (ICBR) werken Zwitserland, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Luxemburg, Italië, Liechtenstein, Wallonië en Nederland samen om overeenstemming te houden over het gebruik van de rivier. Een samenwerking die 70 jaar geleden begon en waarvoor de landen elke paar jaar samen komen om de nieuwe afspraken vast te leggen. De laatste Rijnministersconferentie was in 2013 in Bazel Zwitserland.

Bron: Rijksoverheid