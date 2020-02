LUMC opent kennis- en expertisecentrum voor artificial intelligence (AI)

In het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) is donderdag 13 februari het Clinical Artificial Intelligence and Research Lab (CAIRELab) geopend. In het nieuwe kennis- expertisecentrum worden alle AI-werkstromen in het LUMC samengebracht. Dit met als doel om de ontwikkeling en het onderzoek naar AI in de zorg te versnellen.

Door verschillende fases van AI-ontwikkeling en toepassing samen te brengen in het CAIRELab, is het makkelijker om kennis te bundelen. Hierdoor kunnen ideeën op het gebied van AI straks sneller tot uitvoering worden gebracht. “We geloven dat we door de toepassing van kunstmatige intelligentie de gezondheidszorg kunnen verbeteren”, zegt Mark van Buchem, bestuurder van het CAIRELab en afdelingshoofd Radiologie bij het LUMC.



“Het is een krachtig hulpmiddel om de toenemende druk op de gezondheidszorg te accommoderen. Daarnaast zal met behulp van kunstmatige intelligentie de kwaliteit van de zorg verbeteren. Er kunnen betere diagnoses gesteld worden en behandelingen kunnen meer op de individuele patiënt afgestemd worden. Het is wel zaak om de veronderstelde effecten van kunstmatige intelligentie te meten, om de meerwaarde ervan voor de patiënt en maatschappij vast te kunnen stellen. Ook daar wordt in het CAIRELab veel aandacht aan besteed.”



Leren van Artificial Intelligence (AI) in de praktijk



Een van de projecten die onder het CAIRELab valt is de spraakherkenning in de spreekkamer. Hierbij worden gesprekken tussen arts en patiënt opgenomen en getranscribeerd. De kunstmatige intelligentie stelt vervolgens een samenvatting voor. De arts hoeft tijdens het patiëntgesprek niet meer mee te schrijven, en kan de aandacht volledig op de patiënt richten. Het project heeft afgelopen jaar in pilotfase meegedraaid in de spreekkamer, en wordt in 2020 doorontwikkeld naar een productieversie die ook door andere instellingen gebruikt kan worden.



Een belangrijke voorwaarde voor succes van AI in de praktijk is samenwerking. Enerzijds is het belangrijk dat de medisch specialist en de AI-ontwikkelaar goed samenwerken om tot een goed product te komen dat ook daadwerkelijk in de praktijk gebruikt kan worden. Anderzijds is samenwerking nodig om van elkaar te leren, en sneller te ontwikkelen. Hierbij kijkt het CAIRELab ook naar externe partijen, waarmee het samen de ontwikkeling, validatie, implementatie en evaluatie van AI in de kliniek kan versnellen.”

Bron: LUMC