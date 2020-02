Nieuwe opleiding Vakexpert Voeding & Kwaliteit bij ROC Midden Nederland

“Deze opleiding sluit aan op een vitaal onderdeel van de voedselindustrie. Want we stellen als overheid en als consument steeds meer eisen aan de kwaliteit van ons voedsel. Tegelijkertijd is de voedselindustrie zeer omvangrijk, zowel qua volume als qua impact op gezondheid en welzijn. Om de kwaliteit goed te kunnen controleren en te waarborgen zijn er dus veel goed opgeleide analisten, procestechnologen en kwaliteitsfunctionarissen nodig.”

Aan het woord is Jamie Koppelaar, docent en onderwijsontwikkelaar van de mbo niveau 4-opleiding Vakexpert Voeding & Kwaliteit bij ROC Midden Nederland. Tijdens haar studie Levensmiddelentechnologie aan de Wageningen Universiteit deed zij een minor Educatie. Zo kwam het laboratoriumonderwijs van ROC Midden Nederland op haar pad. Jamie is naast deze werkzaamheden bezig met haar Master Food Technology.

Zelf producten onderzoeken

“De opleiding is een mix van theorie en praktijk. Praktijkonderwijs is altijd een stevige component van mbo-onderwijs. Dat zie je terug in de stages maar ook bijvoorbeeld aan de bedrijfsexcursies die we organiseren en aan het feit dat we op school een keuken hebben waar we zelf voedsel maken. Zo hebben de studenten al ervaring opgedaan met het productieproces van kaas, frisdrank, bier, yoghurt en vleesvervangers. Daarnaast hebben we ook nog een groot lab, waar ze hun zelfgemaakte producten onderzoeken.”

Kennismaken met het werkveld

Ervaring opdoen in de praktijk is volgens Jamie van wezenlijk belang voor de mbo-opleiding Vakexpert Voeding & Kwaliteit. Tijdens een excursie bij een verwerkingsbedrijf voor eieren zagen de studenten met eigen ogen de voorraad van 8 miljoen eieren. “Genoeg voorraad voor een maand, dachten de studenten. Niet dus: dit was de voorraad voor één week. Mooi om de reacties op de gezichten te zien.”

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een maatschappelijk thema dat steeds meer aandacht krijgt, dus ook op school. “Het verduurzamen van ons voedselverbruik, maar ook aandacht voor de kwaliteit van het leven is overal merkbaar, en zeker ook in deze branche. Voedselvervangers, waterkwaliteit, het meten van je duurzame voetafdruk… Tijdens de opleiding leren studenten hier kritisch naar te kijken.”

Verbinden van rollen

Over de opleiding vertelt Jamie: “Een Vakexpert Voeding & Kwaliteit leert drie rollen van kwaliteitsmanagement met elkaar te verbinden. Als analist werk je vooral in een laboratorium en doe je onderzoek naar de veiligheid van voedsel. De procestechnoloog richt zich meer op het productieproces en de producteigenschappen. De kwaliteitsfunctionaris oordeelt over de kwaliteit van zowel het voedsel als het proces in relatie met regelgeving, veiligheid en gezondheid. Als Vakexpert Voeding & Kwaliteit zet je resultaten uit het lab om in een zakelijk advies over bijvoorbeeld veiligheid en hygiëne. Je zit dus echt niet de hele dag in het laboratorium.”

Bron: ROC Midden Nederland