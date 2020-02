Bouw ‘state of the art’ ziekenhuisapotheek Catharina Ziekenhuis in volle gang

De nieuwbouw van de bereidingsapotheek van het Catharina Ziekenhuis is eind december 2019 gestart. Inmiddels is het grondwerk klaar, de fundering gestort en is de bouw van de constructie begonnen.

Ziekenhuisapotheek met lab en cleanroom

Het nieuwe ‘state of the art’ gebouw bestaat uit drie verdiepingen en is volledig gericht op de productie van voorraadbereidingen. Het cleanroom gedeelte beslaat 700 vierkante meter en er is een laboratorium met een vloeroppervlakte van 200 vierkante meter waar naast de farmaceutische (eind)controles TDM ook toxicologische bepalingen worden uitgevoerd.

Geen winstoogmerk

In de apotheek worden medicijnen gemaakt die de farmaceutische industrie niet wil of kan maken. “Omdat we geen winstoogmerk hebben, kunnen we dit tegen veel lagere kosten doen”, vertelt ziekenhuisapotheker Ralph van Wezel. Nederland en andere Europese landen maken zich steeds meer zorgen over het feit dat ze voor veel geneesmiddelen vaak afhankelijk zijn van een of twee fabrikanten. Dit resulteert steeds vaker in geneesmiddelentekorten of zeer hoge prijzen voor medicijnen. Een zorgelijke ontwikkeling voor patiënten waarvoor een bepaald medicijn onmisbaar is. Het zelf kunnen bereiden van medicijnen binnen een ziekenhuisapotheek is dan een groot voordeel. “En dat doen we onder dezelfde strenge condities als de farmaceutisch industrie”, aldus Van Wezel.

Kennis- en opleidingscentrum

Nu al maakt het ziekenhuis dagelijks medicijnen voor patiënten in het ziekenhuis, poliklinische patiënten en zorginstellingen in het land. Met 110 verschillende producten op voorraad en 50 mensen die dagelijks bezig zijn met grondstoffen, spuiten en ampullen, is het een bedrijf op zich binnen het ziekenhuis. De ziekenhuisapotheek van het Catharina Ziekenhuis is binnen Nederland een kennis- en opleidingscentrum voor geneesmiddelenproductie.

Kant en klare steriele spuiten

Naar verwachting wordt het nieuwe gebouw eind 2020 in gebruik genomen. Met de ingebruikname van het nieuwe gebouw, wordt ook direct de productie gestart van een ‘prikkelende innovatie’. “Samen met het Isala ziekenhuis in Zwolle zijn we een samenwerking gestart voor de bereiding van kant en klare steriele spuiten. De machines hiervoor zijn inmiddels gearriveerd”, aldus Van Wezel.

Bron: CZE