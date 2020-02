Vrijdag in Meldpunt: Roep om begrijpelijke ziekenhuisrekeningen

Patiënten hebben last van ingewikkelde en onbegrijpelijke nota’s van ziekenhuizen en medische hulpverleners. Rekeningen die niet overeenkomen met de geleverde zorg of kosten die buitensporig hoog zijn. Dat moet transparanter en eenvoudiger, vindt Patiëntenfederatie Nederland, de koepelorganisatie van 200 patiëntenverenigingen. Het is te zien in Meldpunt op vrijdag 21 februari om 19.20 uur bij MAX op NPO 2.

Jo van Santvoort telefoneert niet langer dan 1 minuut met zijn medisch specialist. Een paar weken later ontvangt hij de rekening: 245 euro. Ook al wordt het gedeeltelijk vergoed door zijn zorgverzekeraar; op deze kosten had hij niet gerekend. Ook Liesbeth van Malsen is in verwarring. Zij ontvangt na 6 uur fysio- en ergotherapie een rekening van 3322 euro. Voor datzelfde bedrag krijgt een patiënt 67 uur van diezelfde zorg. Kloppen die declaraties van zorgverleners wel? Menig zorgconsument kan zijn zorgrekeningen niet controleren, omdat die onbegrijpelijk zijn. Zorgverzekeraars maken ingewikkelde afspraken met de ziekenhuizen en medisch specialisten en schepen de patiënten op met ondoorgrondelijke nota’s.



Dianda Veldman van Patiëntenfederatie Nederland vindt dat het transparanter en vooral eenvoudiger moet. Samen met zorgeconoom Wim Groot bespreekt zij in Meldpunt hoe dit zou kunnen.

Arbeidsongeschikt



Daarnaast in deze uitzending aandacht voor werknemers die arbeidsongeschikt zijn en daardoor onterecht hun voorwaardelijk pensioen mislopen. Deze vorm van extra pensioen is voor mensen die wel betaalden voor de VUT, maar hier na afschaffing geen gebruik van konden maken. MAX Ombudsman Rogier de Haan komt op voor Gerard Gerritsen; hij loopt hierdoor jaarlijks 2200 euro mis, die hij en zijn vrouw heel hard nodig hebben.

