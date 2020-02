Hagenaars opgeroepen sportfoto’s van vroeger te delen voor #SpecialSportChallenge

Actie vraagt aandacht voor Special Olympics Nationale Spelen Den Haag 2020

Op welke sport zat jij vroeger? En heb je daar nog een foto van? Deel deze dan nu op sociale media onder de hashtag #specialsportchallenge en je steunt meteen de aankomende Special Olympics Nationale Spelen 2020, waarvan Den Haag hosting city is. Met de ‘Special Sport Challenge’ daagt de organisatie Hagenaars uit om de archieven in te duiken voor een sportfoto van vroeger. Op deze manier wordt aandacht gevraagd voor het grootschalige sportevenement voor sporters met een verstandelijke beperking, dat van vrijdag 12 tot en met zondag 14 juni plaatsvindt.



Al meerdere mensen hebben op Facebook en LinkedIn hun sportfoto van vroeger gedeeld met de hashtag #specialsportchallenge, zo ook directeur van Special Olympics Nationale Spelen Den Haag 2020 Sandra van Koningsbrugge:

“Als ik anderen uitdaag om een foto van vroeger op te zoeken, moet ik daar natuurlijk zelf ook aan geloven. Iedereen kent de Olympische Spelen en Paralympische Spelen wel, maar helaas weet nog lang niet iedereen wat de Special Olympics precies zijn. Wij vinden dat iedereen mag weten dat er in juni een groots sportevenement plaatsvindt, waarbij 2000 sporttoppers met een verstandelijke beperking prachtige sportherinneringen maken en genieten van sport.”



Je steunt de Special Olympics Nationale Spelen 2020 door mee te doen aan de #specialsportchallenge en op die manier aandacht te vragen voor het evenement. Het evenement kan echter ook gesteund worden door een (kleine) financiële bijdrage. Ga naar www.specialolympics2020.nl/sponsors voor meer informatie.



Special Olympics Nationale Spelen 2020

De Special Olympics Nationale Spelen is het grootste multi-sportevenement voor mensen met een verstandelijke beperking in Nederland. Dankzij een uitstekend bidbook valt de eer van het organiseren van de Special Olympics Nationale Spelen 2020 Den Haag ten deel. Tijdens de Special Olympics Nationale Spelen 2020, afgekort als SONS 2020, wordt Den Haag bezocht door ruim 2000 sporters en 750 begeleiders. Drie dagen lang worden in Sportcampus Zuiderpark, het Hofbad, Sporthal Ockenburgh en andere Haagse sportaccommodaties wedstrijden georganiseerd in maar liefst achttien takken van sport. De Special Olympics Nationale Spelen vinden plaats van 12 tot en met 14 juni 2020.

Bron: Gemeente Den Haag