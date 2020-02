Toch nog winterweer: trek je trui uit!

Kou kan je helpen overtollig vet te verbranden, en dat is goed voor je hart. Deze week laat de winter zowaar nog van zich horen. En dat is goed nieuws voor wie aan zijn gezondheid wil werken.

Als Nederlanders hebben we al snel de neiging om een warme, dikke trui te dragen. Maar wil je juist iets doen dat goed is voor je hart, de wereld én je energierekening? Draag dan een t-shirt, neem een koude douche en zet de verwarming lager. Zo zet je je bruine vetcellen aan het werk en maak je zelf warmte.

Kou zorgt er voor dat je bruine vetcellen uit hun slaapstand komen. Die wakkere, actieve bruine vetcellen zetten vervolgens energie uit suikers en vetten om in warmte.



Twee kleuren vet

Ons lichaam bevat wit en bruin vet. Wit vet is ongezond. Daar hebben we te veel van als we te zwaar zijn. Maar bruin vet is juist gezond doordat het energie, opgeslagen in suikers en vetten, omzet in warmte. En als extra bonus overtollig vet in ons lichaam verbrandt. Bruin vet werkt dus als een soort kachel van je eigen lichaam. De energiefabriekjes in de bruine vetten die verantwoordelijk zijn voor dat verbranden, heten mitochondriën. Omdat bruine vetcellen veel van deze energiefabriekjes hebben, zijn ze op bepaalde scans donker van kleur. Vandaar de naam.



Bruin vet goed voor je hart

Door energie in warmte om te zetten, voorkomt het bruine vet dat ons lichaam te veel energie omzet in wit vet. Ook kan het wit vet verbranden dat ons lichaam al heeft opgeslagen. Zo kan actief bruin vet dus overgewicht tegengaan. Mensen met overgewicht hebben een grotere kans op hart- en vaatziekten. Onderzoek gesteund door de Hartstichting heeft aangetoond dat actief bruin vet ook het slechte cholesterol verlaagt en het gezonde cholesterol verhoogt. Op die manier kan het slagaderverkalking tegengaan, de oorzaak van veel hart- en vaatziekten.



Onderzoek naar bruin vet

Lang dacht men dat alleen baby’s bruine vetcellen hadden en dat ze in de loop van ons leven verdwenen. Tot wetenschappers in 2009 ontdekten dat volwassenen ook bruin vet hebben. Maastrichtse onderzoekers publiceerden er als eersten over, in het toonaangevende wetenschappelijke tijdschrift The New England Journal of Medicine. Ze ontdekten ook dat mensen met overgewicht minder actief bruin vet hebben dan slanke mensen.



Wat kun je zelf doen?

Bruin vet wordt actief bij kou. Sander Kooijman laat in zijn onderzoek mensen tussen koude matten liggen. Dit is niet echt praktisch. Hij verwacht dat hij in de toekomst praktischere adviezen kan geven, zoals:

Trek minder warme kleding aan

Zet je thermostaat lager: ijskoud hoeft de thermostaat niet, met 17 graden zet je het bruine vet al aan het werk

Neem een koude douche in de ochtend

Bron: Hartstichting