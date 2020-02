Wereld Glaucoomweek 2020: aandacht voor sluipende oogaandoening

Van 8 tot en met 14 maart 2020 is het Wereld Glaucoomweek. In deze week vragen ervaringsdeskundigen en professionals aandacht voor de oogaandoening glaucoom en voor de risico’s daarop. Oogvereniging Glaucoom, ziekenhuizen en optiekzaken bundelen hun krachten en geven voorlichting in heel Nederland.

Glaucoom is een sluipende oogaandoening die zonder behandeling kan leiden tot een blijvende vermindering van het gezichtsveld en zelfs blindheid. Omdat dit sluipend verloopt merken mensen met glaucoom hier in eerste instantie niets van.

Komt glaucoom in de familie voor? Laat je ogen testen!

Frans Geerts, voorzitter Oogvereniging Glaucoom: “91.000 Nederlanders weten dat ze glaucoom hebben en worden daarvoor behandeld. Maar er zijn bijna evenveel mensen die óók glaucoom hebben, zonder dat ze daarvan af weten. Daarom zeggen we: komt glaucoom bij je in de familie voor? Laat je ogen testen! Door op tijd te beginnen met behandelen (meestal oogdruppels) kan veel schade voorkomen worden.”

Waar & wanneer?

Ziekenhuizen die deelnemen aan de Glaucoomweek zijn onder andere het Maastricht UMC+, het Oogziekenhuis Rotterdam en het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg. Ook ziekenhuizen en optiekzaken elders in Nederland organiseren activiteiten in de Wereld Glaucoomweek. Het volledige overzicht is te vinden op: www.oogvereniging.nl/glaucoomweek.

Over Oogvereniging Glaucoom

De Oogvereniging is de patiënten- en belangenorganisatie voor iedereen met een oogaandoening in Nederland. Oogvereniging Glaucoom biedt een platform voor mensen met glaucoom om met elkaar in contact te komen. De groep geeft 3-maandelijks een eigen nieuwsbrief uit het Glaucoombulletin met o.a. medisch-wetenschappelijk nieuws over glaucoom, oogzorg en ervaringsverhalen.

Bron: Oogvereniging