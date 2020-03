Deze producten zijn geschikt om oppervlakte te reiningen van besmetting met coronavirus COVID-19?

Het coronavirus COVID-19 verspreidt zich net als griep. Wanneer iemand die het coronavirus COVID-19 heeft en hoest of uitademt dan vallen druppels met geïnfecteerde vloeistof op verschillende oppervlakten. De meeste van deze druppels vallen op nabijgelegen oppervlakken en objecten – zoals bureaus, wastafel, toilet, aanrecht, tafels, toetsenborden of telefoons.

Verspreiding van COVIG-19 via oppervlakten ook groot risico

Oppervlakten van tafels, stoelen, het aanrecht maar ook op telefoons, wc-brillen, deurkrukken en noem maar op. Het huis houden we vaak schoon met specifieke schoonmaakmiddelen voor iedere ruimte, maar gewoon schoonmaken is niet altijd genoeg. Geregeld desinfecteren helpt om bacteriën te doden in huis waardoor jij en je gezin weer net even iets veiliger zijn

Veel onderstaande huishoudelijke reinigingsproducten bevatten de effectieve concentraties van actieve ingrediënten voor desinfectie van gebieden die zeer waarschijnlijk besmet kunnen zijn met het COVID-19-virus (bijvoorbeeld de keuken, een werkplek of de slaapkamer van een persoon waarvan is bevestigd dat ze een COVID-19-virusinfectie hebben).

Waterstofperoxide

Waterstofperoxide is een anorganische verbinding van waterstof en zuurstof en is een zeer geschikt ontsmettingsmiddel met een antibacteriële werking. Waterstofperoxide heeft ook een antischimmelwerking. Hierdoor is het geschikt om schimmel te bestrijden. Waterstofperoide is voor een klein bedrag te koop bij de drogist en perfect voor veel meer andere toepassingen in huis. Ook in de strijd tegen COVID-19

Handige toepassingen van waterstofperoxide voor oppervlaktenreiniging:

Schoonmaken van glas: Het schoonmaken en laten glanzen van bijvoorbeeld je fornuis, je spiegel of glazen oppervlaktes kun je perfect doen met waterstofperoxide.

Vlekkenverwijderaar: Waterstofperoxide kan vrijwel alle soorten vlekken verwijderen uit witte kleding, of het nu vlekken zijn van frisdrank, rode wijn, bloed etc. In het geval van een bloedvlek, giet je slechts wat waterstofperoxide over de vlek heen. Vervolgens laat je het even intrekken alvorens je de vlek eruit schrobt. Was het kledingstuk daarna in de wasmachine zoals gebruikelijk.

Reinigt je tandenborstel: Om de virussen en bacteriën te verwijderen die zich na verloop van tijd op je tandenborstel verzamelen kan je ook waterstofperoide gebruiken. Zet de tandenborstel in wat waterstofperoxide en laat die een tijdje weken. Spoel vervolgens de tandenborstel af.

Kortom; waterstofperoxide is een geweldig natuurlijk middel om verspeiding van virussen zoals griep, verkoudheid en het coronavirus tegen te gaan.

Benzalkoniumchloride* (0,05%)

Benzalkoniumchloride is een mengsel van alkylbenzyldimethylammoniumchloriden. Benzalkoniumchloride is een hygroscopisch, wit tot geel-wit poeder of gelatineuze massa. Het is goed oplosbaar in water. Het wordt gebruikt als werkzame stof in desinfecterende middelen (bijvoorbeeld lysol), voor de preventie van voetschimmel, of voor de bestrijding van algen in zwembaden en waterbedden. Benzalkoiumchloride wordt enkel voor uitwendig gebruik toegepast omdat opname ervan door de mond misselijkheid en braken kan veroorzaken. Benzalkoniumchloride komt geregeld voor in schoonmaakproducten.



Chloorxylenol

Dettol bevat een effectieve hoeveelheid Chloorxylenol. Chloorxylenol is een ontsmettingsmiddel dat bijvoorbeeld gebruikt kan worden om infecties aan huid en wonden te voorkomen. Dettol heeft een snelle en aanhoudende bacteriedodende werking ten opzichte van een groot aantal pathogene micro-organismen, gisten en schimmels. De werkzame stof Chloorxylenol zorgt ervoor dat de celwanden van bacteriën kapot gaan zodat deze afsterven. Dettol is daarom ook een goed middel om te gebruiken om je omgeving veiliger te maken voor je dieren. Veel ontsmettingsmiddelen kunnen een laagje op je vloeren achterlaten wat kan blijven plakken aan de poten van je huisdieren. Deze likken hun poten weer en krijgen dan het ontsmettingsmiddel binnen, wat schadelijk zou kunnen zijn, maar Dettol is veilig voor mens en dier. Daarnaast is het ook erg geschikt om wonden op de huid mee te ontsmetten of preventief schoon te houden. Het is wel af te raden om Dettol puur te gebruiken. Overgevoeligheid komt bijna niet voor.

Handige toepassingen van Chloorxylenol voor oppervlaktenreiniging:

Desinfecteren van oppervlaktes: Het aanrecht in je keuken is een echte broeiplek voor micro-organismen. Zelfs als je een doekje erover hebt gehaald, blijven er ziekteverwekkers zitten. Maar door het schoon te maken met bijvoorbeeld Dettol weet je zeker dat alle mirco-organismen gedood worden!

Chloorxylenol is veilig voor mens en dier. Vliegenspray: door een mengsel te maken met 50% water, 25% Dettol en 25% azijn krijg je een effectieve vliegenspray. Voor de geur zou je er eventueel ook twee eetlepels citronella bij kunnen doen.

Alcohol 70% – 99%

“Alcohol is bedoeld voor desinfectie, niet voor reiniging”

Alcohol is een oplosmiddel en lost, in tegenstelling tot water, op in lipiden (vetten) en polysachariden (koolhydraten) op. Alcohol verbreekt de structuur van eiwitten en nucleïnezuren. Cellen van bacteriën en schimmels bestaan hoofdzakelijk uit bestandsdelen die vallen onder vetten, koolhydraten, eiwitten of nucleïnezuren en vallen dus uiteen wanneer ze in contact komen met alcohol. Virussen zijn op hun beurt vaak afhankelijk van een gastheer, zoals een bacterie, en verdwijnen dus met de bacterie.

Je ziet alcohol in verschillende percentages voorbij komen. Van 5% in bier en 13% in wijn tot 70%, 80% en 96% in desinfectiemiddelen. In tegenstelling tot wat je misschien denkt, is een hoger percentage niet per definitie beter. Wanneer eiwitten in aanraking komen met 100% alcohol ontstaat door stolling en harde laag om het binnenste deel van een cel. Hierdoor wordt de cel in slaap gesust, maar niet gedood. Bij 70% alcohol gebeurt dit in mindere maten en kan de alcohol de cel binnendringen en vernietigen. Wetenschappers beschouwen daarom ook 70% alcohol als de optimale concentratie.

Om diezelfde reden wordt het bij natte oppervlakken aangeraden om een iets hoger percentage te gebruiken, 80%-99%. Water is immers ook oplosbaar in alcohol en zorgt ervoor dat de verhouding verandert. Alcohol gebruik je niet voor reinging maar voor desinfectie.

Povidonjood

Betadinejodium desinfecteert de huid en snij-schaaf-en brandwonden ter voorkoming van infecties. Het werkt ook tegen sporen en virussen. Het zijn bijtende stoffen en het is slecht afwasbaar. Ze hebben een korte houdbaarheid. Betadine scrub Het is een vloeibare desinfecterende zeep met povidonjood. Povidonjood heeft een snelle en lang aanhoudende micro-organisme-dodende werking. Het veroorzaakt geen pijn met huidcontact. Het geeft een bruine kleur af. Het is werkzaam totdat de bruine kleur weg is. Smeer het niet in open wonden, het bevat namelijk wasmiddel dat celdodend kan zijn. Povidonjood en jodium worden niet voor oppervlaktereiniging gebruikt.

Isopropanol, IPA

Als er een middel is dat echt meer aandacht verdient, dan is het isopropanol. Het is de beste ontvetter, ontsmetter, insecticide en ontdooier. Het is wat lastig verkrijgbaar voor een redelijke prijs maar als je bijvoorbeeld met de buurt een flinke doos bestelt dan scheelt dat veel.Er zijn verschillende concentraties, zuiverheden. Hierna wordt uitgegaan van een concentratie van 99.9%, die gangbaar is.

Isopropanol (afgekort tot IPA) isopropylalcohol2-propanol. Het is een alcoholsoort die veel in desinfectiemiddelen en schoonmaakmiddelen voorkomt.

Als schoonmaakmiddel lost het dus uitstekend vetten op die je vervolgens gemakkelijk met water wegspoelt. Dankzij dit kenmerk kan je bijna iedere vervuiling aanpakken.

Als ontsmettingsmiddel in de gezondheidszorg.

Waarschuwingen

Het allerbelangrijkst bij IPA, net als bij ethanol: Hou je hoofd erbij! Dus zorg dat het altijd uit de buurt blijft van gasfornuizen, aanstekers en kinderen.





Natriumhypochloriet / chloor / bleekwater



Bleek noemt men in de volksmond ook wel chloor. Bleek is vloeibaar en doorgaans verpakt in een (spuit)fles. Bleek is te koop in verschillende samenstellingen. Zo bestaat er dikke bleek, dikbleek, wc-reiniger met (dikke) bleek, bleekspray en (wc-gel met) javel. We bespreken toiletblokken of middelen om je haar of kleding mee te bleken hier niet. Deze middelen worden met andere (chemische) stoffen gemaakt.

De meeste bleekmiddelen bevatten de chemische stof natriumhypochloriet. Deze stof zorgt voor de blekende en reinigende werking van bleek. Natriumhypochloriet in bleek heeft even tijd nodig om haar werk te doen. Daarom moet je bleek even laten inwerken voordat je het wegspoelt met water. Het voordeel van bleek is dat je niet hoeft te boenen of schrobben om een oppervlak weer wit te krijgen. Het alleen aanbrengen en laten inwerken is voldoende. Dit maakt dat bleek een handig schoonmaakmiddel is voor plekken waar je lastig bij kan, zoals hoekjes en voegen. Let goed op waar je bleek gebruikt. Bleek kan metalen voorwerpen, zoals sommige kranen, aantasten en voor verkleuring zorgen. Het kan namelijk kleurstoffen afbreken. De stof natriumhypochloriet in bleek werkt niet goed als ontvetter of ontkalker.

Gebruik bleek nooit met andere schoonmaakmiddelen!

Bleek mag je nooit gebruiken als er andere schoonmaakmiddelen aanwezig zijn op het oppervlak dat je schoon wilt maken. Andersom geldt etzelfde: gebruik geen andere schoonmaakmiddelen in bijvoorbeeld de wc als er nog bleek in de wc-pot zit. Vooral bij het gelijktijdig gebruik van zure schoonmaakmiddelen (schoonmaakazijn, veel ontkalkingsmiddelen) of ammoniak kunnen gevaarlijke samenstellingen ontstaan, zoals het giftige en irriterende chloorgas of chlooramines. Haal om die reden ook een wc-blokje uit de pot voordat je bleek gebruikt. Ook in urine zit een stof (ureum), die omgezet kan worden naar ammoniak. Daarom is het belangrijk om een met bleek schoongemaakte wc door te spoelen voordat je er weer gebruik van maakt.

Gebruik ook een borstel en middelen als schoonmaakazijn (om kalkaanslag te voorkomen waar bacteriën zich op kunnen nestelen) en eventueel een kleine hoeveelheid allesreiniger.

Bleek veilig gebruiken en bewaren

Bleek is een bijtende oplossing en kan ernstige brandwonden en oogletsel veroorzaken. Zorg dat je de voorschriften op de verpakking, om je huid en ogen te beschermen tijdens het gebruik, goed leest en opvolgt. Raadpleeg onmiddellijk een arts bij het inslikken van bleekmiddel. Om te voorkomen dat kinderen met bleek in aanraking komen, moet bleek in een fles met kinderveilige sluiting verkocht worden. Zorg ook dat kinderen uit de buurt blijven van de plek waar je bleekmiddel bewaart en plekken waar je bleekmiddel hebt gebruikt dat nog niet weggespoeld is.

Naast het gebruik van reinigingsmiddelen, andere behandelingen effectief tegen coronavirus omvatten stoom en warmte behandeling ook tot effectieve methode om verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. Aangezien het COVID-19-virus nieuw is, is er geen studie gepubliceerd over het virus. Deze artikel is dus gebaseerd op gepubliceerde wetenschappelijke studies over coronavirussen, een groep waartoe het COVID-19-virus zou behoren.

Belangrijke aandachtspunten het gebruik ontsmettingsmiddelen:

Controleer de etiketten en gebruik volgens de instructies en wees je bewust van het mogelijke gevaar van elk product. Vermijd contact met oog en huid bij het hanteren van schoonmaakmiddelen en houd ze uit de buurt van kinderen. Meng geen verschillende reinigingsproducten en gebruik in een goed geventileerde ruimte. Voor desinfectie van sterk verontreinigde oppervlakken of materiaal, vermijd het gebruik van spray, en laat de juiste tijd die nodig is voor desinfectie (zie product instructie).

En neem de tijd om het product te laten inwerken!

De inwerktijd van desinfectiemiddelen wordt vaak vergeten. Wanneer een middel

wordt aangebracht op een oppervlak of de huid, gaat het de strijd aan met

bacteriën, schimmels en virussen. De zwakste worden snel verslagen, maar er

zijn ook hardnekkige ziekteverwekkers die minder snel opgeven of extra

beschermd zijn.





