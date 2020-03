Nieuw AI-systeem van Alibaba kan het coronavirus #COVID-19 in seconden detecteren met een nauwkeurigheid van 96%

Techgigant en Alibaba Group heeft een A.I. systeem ontwikkeld voor het diagnosticeren van het coronavirus COVID-19. Het systeem kan het coronavirus detecteren middels CT-scans van de thorax/borst van de patiënt met een nauwkeurigheid van 96% bij mensen met een virale pneumonie. Het algoritme heeft 20 seconden nodig om deze taak uit te voeren, terwijl een mens 15 minuten voor nodig heeft voor het analyseren van een CT-scan. Een virusuitbraak kan dus ook zorgen voor iets positief. Want kennelijk was COVID-19 nodig om techgigant Alibaba te stimuleren om geld en energie te steken in het otwikkelen van geavanceerde technologische oplossingen voor de gezondheidszorg.

Alibaba’s is net als zoals Amazon en Microsoft, een videogamebedrijf en een bedrijf dat voor elke branche, ook de gezondheidszorg, AI-oplossingen van wereldklasse kunnen maken. Volgens een rapport van Nikkei’s Asian Review (h/t TechSpot), zou het nieuwe systeem van Alibaba dus het coronavirus met een CT-scan van de thorax met een nauwkeurigheid van 96% kunnen herkennen in het geval van een virale pneumonie. En het duurt slechts 20 seconden voordat de AI een een diagnose heeft – een menselijke beoordeling duurt over het algemeen ongeveer 15 minuten omdat er zo’n 300 afbeeldingen moeten worden geëvalueerd voor er een diagnose kan worden gesteld.

Het systeem is getraind met het beeldmateriaal van CT-scans en gegevens van 5.000 bevestigde coronavirusgevallen en wordt momenteel getest in ziekenhuizen in heel China. Volgens Review maken momenteel al 100 zorginstellingen gebruik van de AI van Alibaba. Maar het systeem van Alibaba is niet de enige die het coronavirus kan detecteren. De Chinese zorgorganisatie Ping An heeft onlangs een zeer vergelijkbaar klinkend systeem aangekondigd. De co-president en chief strategy officer van de Smart City-divisie van het bedrijf, Geoff Kau, heeft onlangs het volgende statement gedaan:

“Sinds de lancering heeft het slimme beeldleessysteem diensten verleend aan meer dan 1500 medische instellingen. Meer dan 5.000 patiënten hebben deze gratis slimme beeldleesservices ontvangen. Het systeem kan slimme analyseresultaten genereren in ongeveer 15 seconden, met een nauwkeurigheid van meer dan 90%”.

Mooi hoe een uitbraak nieuwe slimme systemen voor de gezondheidszorg kan opleveren. Want zeker met COVID-19 is een snelle, en betrouwbare diagnoses belangrijk in het identificeren van ziektegevallen om de uitbraak te beteugelen.

