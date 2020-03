Wat is Social distancing en hoe werkt het?

Wanneer is het isolatie en wanneer quarantiane?

Social distancing is een techniek die wordt ingezet om de verspreiding van ziekten te beperken? Social distancing is de verzamelnaam voor isolatie en quarantaine. Je spreekt van isolatie als social distancing wordt toegepast op een persoon die ziek is geworden door een besmettelijke infectie zoals het coronavirus COVID-19.

Isolatie

De zieke persoon wordt bij isolatie gescheiden van mensen die niet ziek zijn. Geïsoleerde mensen kunnen worden verzorgd in ziekenhuizen, andere zorginstellingen en in hun eigen huis. In de meeste gevallen is isolatie vrijwillig, maar federale, staats- en lokale gezondheidsfunctionarissen hebben de bevoegdheid om de isolatie van zieke mensen te verplichten om de gezondheid van het grote publiek te beschermen.

Quarantaine

Wanneer een persoon in quarantaine wordt geplaatst, worden een persoon ook gescheiden van anderen. Hoewel de persoon op dit moment niet ziek is, is er wel een mogelijkheid dat deze persoon is blootgesteld aan een besmettelijke ziekte. Daarom bestaat nog steeds de mogelijkheid dat ze besmettelijk/ziek worden en vervolgens de ziekte verspreiden naar anderen. Andere quarantainemaatregel omvat dus het beperken van reizen van degenen die zijn blootgesteld aan een besmettelijke ziekte, en beperkingen op mensen die naar een specifiek gebied komen of gaan. Overheden hebben de bevoegdheid om quarantaines binnen hun grenzen af te dwingen.

Pandemie vertragen

Zowel isolatie als quarantaine kunnen door gezondheidsfunctionarissen worden gebruikt om tijdens een pandemie de verspreiding van de ziekte te helpen vertragen. Tijdens een pandemie is het van cruciaal belang om te begrijpen wat u gevraagd of verplicht is te doen. Het zal belangrijk zijn om alle sociale distantiëringsinstructies van de volksgezondheid of andere instructies of bevelen die kunnen worden gegeven, op te volgen. Blijf dus op de hoogte en plan vooruit. De website van de WHO heeft meer informatie over Social distancing.