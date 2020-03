Openhartig relaas over genderdysforie

Mijn man werd vrouw: Fem Canes in Vrouw met ballen over haar leven met Carly Pellinkhof

‘Weet jij wat genderdysforie is?’ Met die vraag brengt Carly een drastische ommekeer in het leven van Fem teweeg. Hij onthult hiermee het geheim dat hij al 49 jaar met zich meedraagt: Carly is een vrouw geboren in het lichaam van een man.



‘Mijn god. Wilde ik wel met een vrouw leven? En kon ik seks hebben met een vrouw? Het besef dat ik nooit meer tegen zijn mannelijke lichaam zou liggen, zijn geur zou ruiken en zijn meisje zou zijn…’



Fem en Carly genieten van het leven dat hun werk in de internationale en snelle wereld van demasculiene autosport met zich meebrengt. Maar Carly worstelt met zijn gender-identiteit; zijn leven valt hem steeds zwaarder. Na elf jaar samen komt het hoge woord eruit.

Eerlijke en openhartige verhaal



Vrouw met ballen is, naast maatschappelijk relevant, het eerlijke en openhartige verhaal van Fem Canes over haar leven met Carly. Over hun eerste ontmoeting en hun leven samen, de onthulling van Carly’s geheim, de transitie en hun leven nadien. Ze beschrijft de schok, het verlies, het verdriet, hun hoogte- en dieptepunten en de reacties van de buitenwereld op Carly’s transitie. Fem laat daarbij geen vraag onbeantwoord, ook niet aan zichzelf.



‘Een bom was gevallen en in mijn gezicht ontploft. Ik had heel hard weg kunnen rennen, maar ik heb de keuze gemaakt om samen met mijn geliefde een onbekende weg in te slaan, omdat ik ervan overtuigd ben dat ieder mens moet kunnen worden wie hij of zij werkelijk is. Ieder mens is uniek, elke liefdesrelatie ook – nu pas begrijp ik de betekenis van die woorden.’

Vrouw met ballen | Fem Canes | 304 blz. | Prijs € 19,99 | Uitvoering paperback | verschijnt 16 april 2020 | ISBN 978 90 4521 947 9

Vrouw met ballen verschijnt bij Karakter Uitgevers, een middelgrote zelfstandige uitgeverij, gespecialiseerd in commerciële fictie, culinaire uitgaves en praktische non-fictie.

