Mortaliteit COVID-19 in perspectief

Nu we de eerste dode in Nederland te betreuren hebben, is het goed om de cijfers van het coronavirus in perspectief te plaatsen. Momenteel zijn ruim 100.000 mensen wereldwijd besmet. In Nederland zijn dat er 128, meldt het RIVM. Op deze kaart houden we het aantal besmettingen bij. Van deze 100.000 patiënten is minstens de helft hersteld. Zeker 3.400 mensen zijn aan COVID-19 overleden.

COVID-19 cijfers in perspectief

Op 10 februari overleden de meeste mensen op één dag aan het coronavirus. Dit waren 109 mensen wereldwijd.

Op een gemiddelde dag overlijden er wereldwijd 48.740 mensen hart- en vaatziekten

Op een gemiddelde dag overlijden er wereldwijd 26.192 mensen aan kanker

Op een gemiddelde dag overlijden er wereldwijd 17.726 mensen longziekten

Op een gemiddelde dag overlijden er wereldwijd 6.877 mensen als gevolg van dementie

Op een gemiddelde dag overlijden er wereldwijd 3.753 mensen als gevolg van diabetes

Op een gemiddelde dag overlijden er wereldwijd 3.397 mensen door ‘n verkeersongeval

Op een gemiddelde dag plegen 2175 mensen ter wereldwijd zelfmoord

Op een gemiddelde dag overlijden er wereldwijd 1698 mensen aan een muggenbeet

Met deze cijfers in je achterhoofd is het coronavirus COVID-19 niet zo gevaarlijk. En dit perspectief hebben we meer te vrezen van fijnstof, roken, alcohol, het verkeer en muggen afzonderlijk. Maar aan die doden zijn we een beetje gewend geraakt. En het is redelij eenvoudig eenvoudig om je risico op corona te minimaliseren. Desinfecteer je handen regelmatig. Probeer zo weinig mogelijk je gezicht aan te raken. Reis niet naar risicogebieden. Houd minimaal één meter afstand van mensen met verkoudheidsverschijnselen. En hoest of nies in je elleboogholte!

Bron: *Cijfers van 2017 van ourworldindata.org