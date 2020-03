Coronavirus en de effecten op sectoren

Vooral transport, industrie, horeca en zorg ondervinden gevolgen van coronavirus

Nu het coronavirus zich ook in Europa manifesteert, neemt het aantal bedrijven dat de gevolgen ondervindt toe. Zo staat het aantal reizen binnen Europa nu ook onder druk. Het vertrouwen van consumenten kan een deuk oplopen door gezondheidsrisico’s en onzekerheid over werk bij met name flexkrachten.

Mogelijkheid om thuis te werken

Tegenover sectoren zoals de transport en industrie die de gevolgen ondervinden staan ook sectoren waar weinig directe effecten merkbaar zijn zoals in de zakelijke dienstverlening, omdat medewerkers ook vaak de mogelijkheid hebben om thuis te werken. Door de beperkte in- en uitvoer van de bouwsector merkt ook deze sector nog nauwelijks effecten van de virusuitbraak. In de zorg neemt de drukte juist toe. Dit stelt het ING Economisch Bureau in een vandaag uitgekomen publicatie.

Vraaguitval maar ook extra productie en lagere kosten

Het is te vroeg om nu al een cijfermatige analyse te geven van de uitbraak van het covid-19 virus. Dat verschillende sectoren geraakt worden is echter duidelijk. Horeca, industrie en transport hadden al te maken met vraaguitval toen het virus zich nog alleen in Azië manifesteerde. De industrie en goederenketens staan onder druk door een afgenomen productie in China.

De transportsector heeft ook te maken met uitvallende vraag. Dat de olieprijs is gedaald als gevolg van de corona-uitbraak kan enige compensatie bieden maar dit moet zich nog wel vertalen in lagere prijzen aan de pomp. In sommige Nederlandse sectoren zoals in de chemie zorgt het ook voor vervangingsvraag van de productie-uitval in China. Daarbij herstelt de productie zich in China weer langzaam, zo nemen de files en het energieverbruik in China weer toe.

Nu het coronavirus ook Europa treft worden meer sectoren geraakt

Nu het virus zich ook in Europa manifesteert, treffen overheden en ondernemers voorzorgsmaatregelen. Bedrijven in het personenvervoer, het toerisme en de evenementenbranche zijn hiervoor het meest gevoelig voor minder vraag en ook hun toeleveranciers merken dat. Op dit moment betreft het vooral nog de zakelijke markt. Als ook consumenten meer voorzorgsmaatregelen gaan nemen en minder activiteiten buiten de deur gaan ondernemen, heeft dit vooral effect op de sectoren vervoer, horeca en non-foodretail. De bouw en de voedingsketen zijn de minst gevoelige sectoren.

Veerkracht van bedrijven verschilt per sector

Stel dat de uitbraak verder groeit en bedrijven in toenemende mate met beperkingen te maken krijgen dan is de ene sector beter in staat om zich aan te passen dan de ander. Zo werken er in de horeca veel flexkrachten waardoor men bij vraaguitval de personeelsbezetting en de loonkosten snel kan verlagen. In sommige sectoren kunnen bedrijven besluiten om hun personeel thuis te laten werken. Bijna de helft van de werkenden (47%) geeft aan (bijna) volledig thuis te kunnen werken, zo blijkt uit zeer recent ING onderzoek via de Vraag van Vandaag.

In de zakelijke dienstverlening is dit vooral mogelijk maar in de bouw, industrie of transport laat de aard van het werk dit niet toe. Ook zijn de effecten anders nadat de virus-uitbraak onder controle is. Sommige sectoren zoals bijvoorbeeld de detailhandel kunnen later een opleving door inhaalvraag verwachten. Als consumenten hun geld nu niet uitgeven dan kunnen ze alsnog later hun aankoop doen. Dit geldt bijvoorbeeld niet voor seizoensgebonden kleding. Andere sectoren kunnen misgelopen omzet zoals een afgelast evenement niet meer inhalen en soms is er simpelweg niet voldoende extra capaciteit om aan een inhaalvraag te kunnen voldoen.

Bron: Ing Economisch Bureau