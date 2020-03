Apothekers van BovenIJ en OLVG winnen KNMP zorginnovatieprijs met medicijnenmarktplaats

Gisteren werd tijdens het KNMP voorjaarscongres PharmaSwap als winnaar van de KNMP Zorginnovatieprijs bekend gemaakt. PharmaSwap is de innovatieve marktplaats voor apothekers om onderling (dure) geneesmiddelen te verhandelen, die anders over de houdbaarheidsdatum zouden gaan. Door vraag en aanbod op één digitale plek overzichtelijk bij elkaar te brengen willen de twee apothekers die achter het initiatief zitten, Jelmer Faber (BovenIJ) en Piter Oosterhof (OLVG), verspilling van medicijnen tegengaan en zo hun steentje bijdragen aan verduurzaming van de zorg.

Verspilling van geneesmiddelen

Verspilling van geneesmiddelen is een ‘hot topic’; naar schatting gaat het om zo’n 100 miljoen euro per jaar. Vrijwel alle aandacht wordt echter besteed aan medicatie die al bij de patiënt is geweest. Faber en Oosterhof zagen de verspilling juist in kostbare middelen die in de apotheek op de plank blijven liggen en uiteindelijk vernietigd moeten worden. “Zonde”, zegt Faber, “want door bestaande voorraad beter te benutten kunnen we niet alleen veel kosten besparen, maar ook onze ecologische footprint verkleinen. Medicatieproductie is namelijk één van de meest vervuilende processen van de gezondheidszorg. Win-win dus!”

Al voor €120.000 aan middelen bespaard

De afgelopen maanden is er via PharmaSwap al voor €120.000 aan middelen bespaard die anders vernietigd zouden zijn, maar nu alsnog ingezet konden worden voor patiëntzorg. Het aantal gebruikers groeit gestaag en telt inmiddels al meer dan 90 apothekers door heel Nederland. Het huidige aanbod op het platform vertegenwoordigd een waarde van zo’n €200.000 aan middelen waarvan de houdbaarheidsdatum nadert en die wellicht voor een patiënt bij een andere apotheek van nut kunnen zijn.

“Het gaat nadrukkelijk om geneesmiddelen die de apotheek nooit hebben verlaten en dus altijd onder strikt gecontroleerde omstandigheden bewaard zijn geweest”, ligt Oosterhof toe. “Veiligheid staat bij PharmaSwap voorop. We werken daarom ook samen met groothandel Alliance die ervoor zorgt dat ook het transport van verhandelde middelen op de voorgeschreven wijze gebeurt”, aldus Oosterhof.

KNMP Zorginnovatieprijs 2020

Deze prijs, ter waarde van €10.000, is een stimulans vanuit de KNMP om innovatieve apothekers aan te moedigen en verder te brengen. Innovatie is nodig om de zorg op de steeds veranderende behoeften van de patiënt en maatschappij aan te laten sluiten. Een jury heeft een selectie gemaakt van inzendingen en de KNMP-leden hebben hun stem uitgebracht op de genomineerden, waar PharmaSwap als winnaar uit is gekomen.

Toekomstplannen

Oosterhof en Faber zien veel mogelijkheden voor hun platform. “Wij zouden graag zoveel mogelijk apotheken door heel Nederland willen bereiken om mee te doen en zo de impact van PharmaSwap zo groot mogelijk te maken. Als we met de huidige gebruikers al zoveel kunnen besparen en je bedenkt dat er in Nederland zo’n 2000 apotheken zijn, dan zouden we miljoenen euro’s kunnen besparen als iedereen meedoet.” Momenteel zijn ze in gesprek met IGJ en VWS om PharmaSwap te laten werken binnen de wettelijke kaders. Het prijzengeld willen ze dan ook voornamelijk gebruiken om hun platform verder te optimaliseren en uit te breiden zodat het voor hun collega’s nog makkelijker wordt om voorraad te delen. Met Nederland als innovatieve koploper, zouden zij PharmaSwap uiteindelijk ook in andere Europese landen uit willen rollen.

Initiatiefnemers

Piter Oosterhof is apotheker bij het OLVG en Jelmer Faber bij het BovenIJ ziekenhuis. Zij hebben PharmaSwap ontwikkeld in samenwerking met FLOOW2 Healthcare, de organisatie die deelmarktplaatsen voor zorgorganisaties ontwikkeld.

Bron: KNMP