Geen eenduidige conclusie Nachtdienst-onderzoek

Het Catharina Ziekenhuis deed in september vorig jaar samen met de Tilburg University onderzoek naar mogelijkheden om verpleegkundigen fitter de nachtdienst door te laten komen. Nachtdiensten zijn immers belastend voor het personeel, maar helaas een noodzakelijk kwaad.

Comfortabeler

Het ziekenhuis deed daarom onderzoek naar drie ‘interventies’ om de nachtdiensten comfortabeler te maken. Tijdens de proefperiode waren er speciale brillen om de aanmaak van slaaphormoon te remmen, of juist te bevorderen, er was een speciaal bed voor een powernap én gezond eten. Nu zijn er de uitslagen.

Beter effect niet gebleken

“En die zijn anders dan vooraf gedacht”, bekent Marieke van Schijndel, Manager Spoedeisende Hulp en Gipskamer (SEH), een van de initiators van het onderzoek. Het is niet gebleken dat de drie losse interventies op zich een meetbaar beter effect op het welbevinden van de medewerkers hebben. Wel is het zo dat het aanbod van de combinatie van alle drie de interventies tegelijkertijd (zoals op de SEH), positieve resultaten oplevert. Waarschijnlijk omdat de mensen daardoor zelf konden kiezen wat voor hun het beste was. Want de algemene conclusie is toch wel dat er geen standaardaanpak is die voor iedereen werkt.

Gezonde voeding

Toch vindt van Schijndel niet dat het onderzoek daarom mislukt is. “Want als ik kijk naar de Spoedeisende Hulp waar we veel aandacht hebben besteed aan met name het eten. Daar hebben mensen echt iets van opgepikt. Mensen in de nachtdienst voelen zich vaak ellendiger, dan is het ook eerder ‘kom maar op met dat lekkers’. Maar als je dat niet doet, als je geen suikers eet, weinig zout, geen vetten maar gezond eten, dan ga je wel fitter de nacht in. Dat hebben mensen echt gemerkt. Gisteren zei iemand nog: ‘Ik neem nu crackers mee, gezonde voeding, sla en een soepje, dat deed ik eerst niet’.”

Korte powernap

Ook een korte powernap voelde voor veel mensen positief. “Verpleegkundigen zeggen: ‘Als ik even 20 minuten lig, dan slaap ik meteen en dan word ik ook beter wakker’. Er zijn heel veel verpleegkundigen die hebben aangegeven: ‘Ik slaap overdag ook beter. Ik word minder vaak wakker, ik slaap langer en voordat ik mijn nachtdienst in ga heb ik nog de energie om te gaan sporten.’ Dus er zijn heel veel individuele positieve verhalen.”

Brillen

Grote vraag is dus: Hoe nu verder? Marieke van Schijndel is daar duidelijk over. “De cijfers zijn niet dusdanig positief is dat we dit ziekenhuisbreed gaan inzetten. Maar elke afdeling kan zijn eigen keuzes maken. De Kinderafdeling en de SEH hebben brillen, iedereen mag daar gebruik van maken. En wij op de SEH hebben gezegd: ‘Als je 20 minuten een powernap wilt doen, dan mag dat, als je het maar met elkaar afstemt.’ Wat we wel voor het hele ziekenhuis gaan bekijken is wat we kunnen doen met voeding. Bijvoorbeeld een soepje in de nacht. Vers fruit in plaats van Snickers. Want er is ons veel aangelegen dat mensen tevreden en gezond de nachtdienst in gaan.”

Foto: Speciaal bed voor korte powernap

Bron: Catharinaziekenhuis