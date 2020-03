Behandeling voor multiresistente malaria gevonden

Onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam en Oxford hebben een nieuwe behandeling gevonden voor multiresistente malaria in Zuidoost-Azië. In Cambodja, Thailand en Vietnam wordt de malariaparasiet steeds resistenter, waardoor veel patiënten niet genezen van hun infectie. Er is een groot risico dat deze resistente malaria zich zal verspreiden naar Afrika en daar tot miljoenen sterfgevallen zal leiden. Donderdag 12 maart publiceren de onderzoekers in The Lancet de resultaten van een studie waaruit blijkt dat het combineren van drie antimalariamiddelen leidt tot genezing, ook bij deze resistente vorm.

Combineren medicijnen succesvol

Malaria wordt wereldwijd behandeld met een combinatie van twee middelen. Deze combinatie is in Azië steeds minder effectief. De onderzoekers keken voor het eerst naar de werkzaamheid, veiligheid en verdraagbaarheid van twee verschillende combinaties van drie middelen (zogenaamde Triple ACTs of TACTs) om de gevaarlijke en levensbedreigende ‘falciparum malaria’ te behandelen. Het combineren van meerdere bestaande medicijnen werd al eerder succesvol toegepast bij tuberculose en hiv-infecties.

De Triple ACTs bleken effectief in Cambodja, Vietnam en Thailand waar veel van de bestaande antimalariamiddelen niet meer goed genoeg werken. In deze gebieden zouden Triple ACTs op korte termijn kunnen worden verstrekt om de multiresistente malaria te behandelen.

Van Azië naar Afrika

Wereldwijd is het terugdringen van malaria in de afgelopen vier jaar gestagneerd. In 2018 waren er naar schatting 228 miljoen gevallen van malaria en 405.000 doden (vooral bij Afrikaanse kinderen). In de Grote Mekong Subregio (GMS) in Zuidoost-Azië is al vaker resistentie tegen antimalariamiddelen ontstaan. In het verleden zijn resistente parasieten van daaruit naar Afrika verspreid, met miljoenen doden tot gevolg.

Om een ??rampzalige herhaling van de geschiedenis te voorkomen, streven de GMS-landen naar het uitroeien van malaria, maar succes hangt af van de blijvende effectiviteit van antimalariamiddelen – en deze falen steeds meer. Nieuwe middelen worden in de komende 5 jaar niet op de markt verwacht. Triple ACTs bestaan uit een combinatie van drie al bestaande middelen, zijn goedkoop en zouden op korte termijn op grote schaal beschikbaar kunnen zijn.

Combinatietherapie

“We hebben een farmaceutisch bedrijf bereid gevonden de middelen te produceren. Daarnaast gaan we met een beurs van 10,6 miljoen euro de TACTs verder ontwikkelen”, vertelt Rob van der Pluijm, onderzoekscoördinator van de studie. Volgende maand begint een vervolgstudie in dertien landen waaronder acht landen in Afrika. Juist daar, waar veel kinderen malaria krijgen, kan de combinatietherapie een enorm verschil maken. “We verstrekken het middel dan aan 5.000 patiënten met malaria, met name aan kinderen,” aldus Van der Pluijm.

De TRAC II-studie betrof een open-label, gerandomiseerde studie bij 1.100 patiënten met ongecompliceerde falciparum malaria in 18 ziekenhuizen in 8 landen – Cambodja, Thailand, Myanmar, India, Laos, Vietnam, Bangladesh en de Democratische Republiek van Congo (DRC).

De studie werd gefinancierd met steun van het Verenigd Koninkrijk Department for International Development, (UK), met aanvullende financieringssteun van de Wellcome Trust( UK); Bill & Melinda Gates Foundation (VS); Medical Research Council (VK); en het National Institute of Health (VS).

Bron: Amsterdam UMC