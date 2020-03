Gezondheidsweetjes over fietsen

We fietsen veel in ons land. Gelukkig maar, want het is beter voor het milieu, gezonder én voordeliger. Maar weet jij eigenlijk precies waarom het nou zo gezond is? Hieronder zetten we 10 interessante weetjes over fietsen en gezondheid voor je op een rijtje.

1. Betere conditie en minder drang naar zoetigheid

Dit punt is uiteraard overduidelijk. Door regelmatig te fietsen, train je je spieren, verbeter je de bloedsomloop en wordt je sterker. Je zult wat gewicht verliezen, wat je conditie ook ten goede komt. Maar wist je dat je door meer te bewegen, minder behoefte aan zoetigheid en snacks krijgt? Ook dát is natuurlijk een groot voordeel wanneer je wat overgewicht hebt en dat graag kwijt zou willen!

2. Betere vetverbranding

Regelmatig fietsen zorgt voor een betere vetverbranding. Niet alleen op korte termijn, maar ook op langere. Doordat je jouw spieren traint en opbouwt, verbrandt je ook op de langere termijn meer, aangezien spierweefsel meer verbruikt dan vetweefsel.

3. Hogere productiviteit, minder stress

Door de lichamelijke inspanning, wordt je energie aangewakkerd en krijg je overdag meer uit je vingers en kun je je beter concentreren. Bovendien waai je tijdens het fietsen lekker uit, wat stress verlagend werkt. Dit is vooral fijn als je terug naar huis fietst na een lange dag werk of school.

4. Fietsen versterkt je immuunsysteem

Door veel te bewegen, stimuleer je de ademhaling en bloedsomloop. Afvalstoffen worden beter afgevoerd, je conditie wordt beter en je hebt minder last van overgewicht. Deze factoren zijn belangrijk voor je gezondheid, omdat ze allemaal samen zorgdragen voor een goed immuunsysteem.

5. Fietsen verlaagt een te hoge cholesterol

Last van een te hoge cholesterol? Ook hier is fietsen de oplossing! Wanneer je LDL cholesterol te hoog is en je HDL te laag, kun je dit weer in balans brengen door regelmatig een stuk te peddelen. Andere tips kun je hier bekijken.

6. Verbetert je nachtrust

Dagelijks een half uurtje fietsen zorgt dat je sneller in slaap valt en dieper slaapt.

7. Fietsen is goed voor je hersenen

Door te fietsen, gaat je hart harder pompen. Deze verhoogde hartcontracties veroorzaken automatisch een hogere hersenactiviteit. De bloedcirculatie, en daarmee de zuurstoftoevoer in de hersenen neemt toe. Daardoor word je scherper, helderder en verbetert je geheugen en dát is weer goed tegen Alzheimer!

Het is daarom ook goed om veel met je kinderen te fietsen. Zorg voor een goede kinder- en mamafiets (of papafiets) en ga op pad met je kinderen om hun hersens te stimuleren.

8. Verbetert je humeur en helpt tegen depressie

Bewegen, en dus ook fietsen, heeft een positief effect op je gemoedstoestand. Dit komt doordat er endorfine (het gelukshormoon) vrijkomt in je lichaam en dit kan wel tot 12 uur na de lichaamsinspanning doorwerken.

Soms heb je geen zin om te fietsen, maar als je dan bovenstaande punten leest, weet je weer waar je het voor doet! Fietsen is gezond!