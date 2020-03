Reactie FNV Zorg en Welzijn op aangekondigde maatregelen coronavirus t.b.v. zorgpersoneel

Elise Merlijn, bestuurder FNV Zorg & Welzijn: ‘Een aantal maatregelen die minister Bruins noemde tijdens de persconferentie ligt in de lijn zoals we die vanmorgen op het ministerie hebben besproken. We vinden het bijvoorbeeld heel belangrijk dat ziekenhuispersoneel ontzorgd wordt, zodat zij zich niet druk hoeven te maken over de thuissituatie. Scholen en kinderdagverblijven blijven open en wat ons betreft krijgen ze ook maaltijden aangeboden in het ziekenhuis om die extra lange uren door te komen.

Hoge werkdruk

We zijn het er niet mee eens dat de drempel voor zorgmedewerkers hoger ligt als zij zich ziek voelen. Dezelfde veiligheidsmaatregelen moeten voor iedereen gelden. Zorgwerker of niet. Zeker niet nu blijkt dat 1 op de 6 besmette mensen in ons land in de zorg werkt. Materialen, zoals mondkapjes, moeten voor al het ziekenhuispersoneel beschikbaar blijven, zodat de veiligheid en gezondheid van iedereen voorop blijft staan. Uiteraard moet iedereen hier wel zuinig mee omgaan.

Verder vinden wij dat al die zorghelden hun extra gewerkte tijd, moeten kunnen inhalen als de rust is teruggekeerd. Ze lopen al jaren tegen een enorm hoge werkdruk aan wegens personeelstekorten in de zorg. Er wordt al heel lang zoveel van ze gevraagd en nu zijn ze nog harder nodig dan ooit. Het eind van hun elastiek is in zicht, dus wees zuinig op deze mensen! Laat dit een duidelijk signaal zijn dat de tekorten in de zorg straks een stuk hoger op de politieke agenda komen te staan.’

Bron: FNV Zorg & Welzijn