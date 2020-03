Coronavirus: Help kwetsbare mensen in je eigen omgeving

Zoals je weet, heeft het coronavirus COVID-19 zich verspreid in veel landen, waaronder ook Nederland. Het kabinet heeft nieuwe maatregelen genomen om de verspreiding te beperken.



Het Rode Kruis is beschikbaar om, aanvullend op de overheid, hulp te verlenen. zij richten zich daarbij op de meest kwetsbaren en mensen met een beperkt sociaal netwerk, die juist nu extra hulp kunnen gebruiken.





Help je mee om risico op besmetting te verkleinen?

Via deze link kun je deze flyer downloaden en printen. Deze flyer geeft informatie over hoe mensen zichzelf en anderen kunnen beschermen én doet tevens een beroep op mensen om ook te zorgen voor de meer kwetsbare mensen. De informatie op de poster is voor iedereen relevant, dus ook voor jou!





Er is ook een specifieke flyer ontwikkeld die adviezen geeft aan ouderen.





Het Rode Kruis vraagt je hulp om de flyers uit te printen en te verspreiden op een aantal zichtbare plekken bij jou in de buurt.

En wellicht kun je de flyer met de adviezen aan ouderen langsbrengen bij een verzorgingstehuis, een buurthuis of andere plaatsen waar oudere mensen zich bevinden. Doe dit echter niet als je zelf last hebt van hoesten of niezen en houd altijd gepaste afstand.





Wat kun je nog meer doen?



Het advies is om ouderen en mensen met chronische ziekten niet te bezoeken. Zij zijn vatbaarder voor het virus. Maar ook zij hebben zorgen en willen die kunnen delen. Check daarom regelmatig telefonisch kwetsbare vrienden, buren, (groot)ouders, ooms en tantes. Vraag hoe het met hen gaat, en wellicht kun je een boodschappenlijstje opnemen om vervolgens de boodschappen voor de deur te zetten. Kleine moeite toch?



Wij en het Rode Kruis danken je alvast hartelijk voor je alertheid en inzet.