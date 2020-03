FNV: Slechts helft ziekhuispersoneel voelt zich veilig op werk door besmettingsvaar corona

De helft van de ziekenhuismedewerkers voelt zich slechts enigszins of helemaal niet veilig op het werk, door het coronavirus. Dit komt vooral omdat er steeds meer mensen besmet raken, terwijl er nog weinig bekend is over het virus. Ook hebben medewerkers behoefte aan betere informatieverschaffing van hun werkgever. Dit blijkt uit een tussenstand van een poll van FNV Zorg & Welzijn onder ruim 1.800 ziekenhuismedewerkers. Donderdag zat de FNV aan tafel bij minister Bruins van VWS om de uitkomsten te bespreken van deze peiling onder vakbondsleden. De poll blijft voorlopig nog openstaan.

Er is behoefte aan duidelijkere regelgeving

‘De poll staat nu ruim een een week open’, zegt Elise Merlijn, bestuurder FNV Zorg & Welzijn. ‘Na vorig weekend, waarin het aantal besmettingen in ons land flink toenam, zagen we langzaam een verschuiving optreden in de gevoelens van veiligheid op het werk.

Vooral onder personeel in de provincies Utrecht en Noord-Brabant. Waar alle medewerkers behoefte aan hebben van hun werkgever is betere informatieverschaffing, meer voorzorgsmaatregelen voor risicogroepen, duidelijkere gedragsregels en meer hulpmiddelen. Teveel ziekenhuizen leggen de keuze bij hun personeel of ze bijvoorbeeld wel of niet komen werken bij eerste klachten, in plaats van dat er duidelijk beleid komt.‘ Vooral in de provincie Flevoland hebben medewerkers het gevoel dat hun werkgever niet voldoende maatregelen neemt. 47% geeft dit aan ten opzichte van 19% landelijk.

Mondmasker opnieuw gebruiken

Ondanks dat de meeste medewerkers aangeven nog geen problemen te hebben met de voorraden van beschermingsmiddelen, gaan ze hier al wel zuiniger mee om. Merlijn: ’Dit verschilt overigens erg per ziekenhuis. Het deel medewerkers dat genoeg voorraden heeft en deze makkelijk kan bijbestellen neemt wel langzaam af, dus de verwachting is dat er steeds meer tekorten komen. De afgelopen dagen gaan medewerkers ook steeds bewuster met deze voorraden om.’ Zo gaf één respondent aan dat in zijn ziekenhuis gebruikte mondmaskers gesteriliseerd gaan worden voor hergebruik.

Hogere werkdruk

Twee op de vijf zorgmedewerkers ervaren ook hogere werkdruk door het coronavirus. In Noord-Brabant zijn dit er nog meer, namelijk drie op de vijf. Dit komt vooral door de extra protocollen die ze moeten naleven en de extra vragen die ze ontvangen van bezorgde mensen. Verder zitten in sommige ziekenhuizen collega’s in quarantaine en melden andere collega’s zich (sneller) ziek, waardoor ze hetzelfde werk met minder mensen moeten doen.

Bron: FNV Zorg & Welzijn