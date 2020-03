Digitale hulpmiddelen voor mantelzorgers

Mantelzorgers kunnen door de maatregelen vanwege het coronav behoefte hebben aan digitale ondersteuning bij hun taak als mantelzorgen. Zorg van Nu laat je zien welke innovaties in de zorg je verder kunnen helpen.

Werkdruk verlichten

De toenemende (werk)druk voor mantelzorger is een toenemend probleem. Mantelzorgers hebben steeds meer moeite om de balans te houden en hun werk te kunnen volhouden. En door de coronacrisis zullen de personeelstekorten in de zorg er bovenop komen. Zorg van Nu laat demantelzorger zien hoe zijn hun zorgtaken ook digitaal vorm kunnen geven. Op afstand zijn cliënt of naaste ook goed in de gaten te houden. De website Zorg na Nu geeft inzicht hoe je zorg op afstand kan inrichten en welke applicaties en diensten er zijn voor mantelzorgers die voor thuiswonende naaste zorgen.

Zorgoplossingen voor mantelzorg

Laat je inspireren! Blader door voorbeelden van e-health, domotica, handige hulpmiddelen en andere innovaties die beschikbaar zijn. Je kunt ook een selectie maken door één of meer filters toe te passen: op aandoening/ziekte, op zorgdomein, en/of op soort oplossing.

Virtuele assistent helpt je zelfstandig zijn

