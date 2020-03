Familienet gratis beschikbaar voor alle zorginstellingen, omdat de familie nu niet op bezoek kan komen



Het zijn rare tijden. Niet op bezoek mogen bij je partner, vader, moeder, opa of oma in de zorginstelling vanwege het coronavirus. Familienet biedt uitkomst met een communicatietool voor zorginstellingen. Elke cliënt heeft daar een veilige Facebook-achtige pagina waar zorgmedewerkers met de hele familie van cliënten berichten delen. Zo is iedereen op de hoogte en weet iedereen hoe het met hun dierbare gaat.



Gratis

Normaal gesproken bieden we Familienet aan in abonnementsvorm. We bieden Familienet nu gratis voor 4 maanden aan zorginstellingen die nog geen Familienet hebben. Je kunt daarna gewoon weer stoppen.



We moeten elkaar helpen, hopelijk steunt dit jullie, de zorgmedewerkers en de familie die nu niet “live” op bezoek mag.

Familienet wordt al gebruikt bij meer dan 800 zorginstellingen (ouderenzorg en VGZ).

Alleen internet nodig

Open vandaag nog je Familienet domein (alleen voor zorginstellingen). Je hebt alleen internet nodig dus jullie kunnen gelijk beginnen.

Start hier met Familienet: www.familienet.nl/proef

Of mail naar contact@familienet.nl als je nog vragen hebt.

Waarom Familienet gebruiken tijdens deze corona crisis?



1. Deel eenvoudig met alle familieleden praktische informatie over bijvoorbeeld het corona virus

2. Deel veilig mooie foto’s en video’s van de cliënt, dat waardeert familie enorm omdat ze minder of zelfs helemaal niet op bezoek kunnen komen.

3. Gebruik het “Groepsbericht” om met tientallen familieleden tegelijk een bericht te delen, handig in deze drukke tijden

Zodra jullie gestart zijn krijg je digitale folders in je mail voor familie en medewerkers zodat je hiervan iedereen op de hoogte kan brengen.

Bedankt voor jullie mooie werk en veel succes de komende tijd!

Bron: Familienet