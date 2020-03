Medische hulp nodig i.v.m. corona? Wat vergoedt de zorgverzekering?

Nu het coronavirus steeds verder oprukt en delen van het land platlegt, roept dit veel vragen op over de zorgverzekering. Wij ontvangen dagelijks vele telefoontjes van mensen die willen weten wat de zorgverzekering vergoedt en wat ze zelf moeten betalen. Hoe zit het bijvoorbeeld met vergoeding als je je (preventief) wil laten testen op het coronavirus? Of biedt de basisverzekering vergoeding als je in quarantaine moet? En ben ik nog wel verzekerd als ik doorgestuurd wordt naar een ander (niet gecontracteerd) ziekenhuis, omdat mijn vaste ziekenhuis vol is?

Om mensen hierover meer duidelijkheid te bieden, maakten wij een overzicht van de meest voorkomende vragen en antwoorden over corona en de zorgverzekering. Het overzicht is te vinden op: https://www.independer.nl/zorgverzekering/info/corona-virus

