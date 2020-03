Vitamine C niet aan te slepen, verkoop enorm gestegen

Klanten slaan online massaal vitamines in voor de weerstand

Zaandam, 18 maart 2020 – Steeds meer Nederlanders hebben behoefte om de weerstand te ondersteunen en dit heeft flinke gevolgen voor de online verkoop van vitamines. Momenteel zijn de vitamine C supplementen niet aan te slepen bij de webshop vitaminesperpost.nl. Mensen schaffen massaal online vitamines aan, zodat ze zelf de deur niet uit hoeven. Naast vitamine C zijn ook vitamine D en Zink zijn populair. Bij vitaminesperpost.nl is de omzet de laatste twee weken meer dan verdubbeld.



Steeds meer Nederlanders willen hun immuunsysteem stimuleren en voldoende vitamine C kan daarbij helpen. Vitamine C is een antioxidant die de natuurlijke afweer van ons lichaam ondersteunt. Zelf maken we geen vitamine C aan en om voldoende vitamine C binnen te krijgen zijn we afhankelijk van onze voeding. Nederlanders slaan daarom massaal via internet vitamines voor de weerstand in. Bij webshop vitaminesperpost.nl is de toegenomen vraag goed merkbaar. Directeur Andy Dekker vertelt: “Wij zien de laatste dagen dat bij bijna elke bestelling Vitamine C wordt toegevoegd. De verkoop van Vitamine C is bijna vertienvoudigd!” De webshop verwacht de komende weken een nog grotere aanloop te krijgen. “Zeker als het openbare leven nog verder wordt beperkt. Mensen willen de deur niet meer uit en wij bezorgen per post. Dat geeft de consument rust,” aldus Dekker.



Diverse vitamines voor de weerstand

Verschillende vitamines kunnen de weerstand ondersteunen. De bekendste zijn Vitamine C en D. Vitamine C heeft een functie als antioxidant en het in stand houden van de weerstand, vitamine D speelt een rol in de werking van het immuunsysteem, en Zink heeft een positieve invloed op ons afweersysteem. Bepaalde groepen worden ook aangeraden om extra vitamine D in te nemen; dit zijn jonge kinderen, ouderen, mensen met een getinte huidskleur, mensen die weinig buiten komen en zwangere vrouwen.



Voorraad assortiment onzeker de komende maanden

Dat de verkoop nu in een keer zo snel omhoog schiet heeft ook een logistieke keerzijde, de voorraden nemen veel sneller af als normaal. Hierop is Vitaminesperpost.nl uiteraard niet op voorbereid. Dekker: “Omdat de grondstoffen voor de voedingssupplementen uit de gehele wereld moeten komen, is het een flinke uitdaging om het beschikbare assortiment voor onze klanten beschikbaar te houden de komende maanden. Daar gaan we natuurlijk wel ons uiterste best voor doen!”