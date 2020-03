Ziekenhuis Bernhoven loopt tegen haar grenzen

Het Ziekenhuis Bernhoven zich bevindt is het epicentrum van het coronavirus in Nederland zien dus meer coronabesmettingen dan in de rest van Nederland. Het vergt grote veerkracht en flexibiliteit van iedereen. Samen hebben zij inmiddels een professionele crisisorganisatie opgezet. En nemen continu nieuwe maatregelen om de zorg toegankelijk te houden.

Inmiddels is er een triagetent opgebouwd bij de spoedeisende hulp om de grote toeloop van patiënten sneller te kunnen verwerken. En werken ze nauw samen met andere ziekenhuizen om alle patiënten op te vangen. Ambulances rijden hiervoor af en aan. Op landelijk en regionaal niveau worden iedereen staat men klaar om het Ziekenhuis Bernhoven te helpen. De algemeen directeur vertelt er meer over in onderstaand filmpje.

Alle steun en attenties die het ziekenhuis ontvangt zijn hartverwarmend. Het lukt helaas niet om iedereen persoonlijk te bedanken, maar weet dat zij hier ontzettend blij mee zijn en dit enorm waarderen.

Het ziekenhuis heeft een overweldigend aantal reacties ontvangen van mensen die hebben aangeboden om bij te springen. Deze reacties zijn worden nu verwerkt. Je kunt je nu alleen nog als vrijwilliger aanmelden als je:

– een gediplomeerd en BIG geregistreerd verpleegkundige bent

– geregistreerd arts bent

– de komende periode (minimaal vier weken) drie dagen per week of meer beschikbaar bent.

Ben jij dat? Stuur dan een mail naar uitzendbureau@bernhoven.nl

Videobericht algemeen directeur Geert van den Enden over coronacrisis Bernhoven (18-03-20) voor alle medewerkers van Bernhoven over de coronacrisis.

Bron: Ziekenhuis Bernhoven