Liefde door de brievenbus voor mensen met een handicap

Kaartenactie tegen eenzaamheid

De wereld van mensen met een handicap is vaak al klein, door het coronavirus is die nóg kleiner. Eenzaamheid slaat toe: schrijnende verhalen bereiken ons uit het land van mensen met een handicap die het extra moeilijk hebben op dit moment. HandicapNL wil deze mensen dolgraag wat liefde en aandacht geven. Daarom kan vanaf vandaag iedereen via de website van HandicapNL een lieve groet insturen. HandicapNL zorgt ervoor dat de persoonlijke boodschap op een ansichtkaart bij mensen met een handicap terechtkomt.

In verwarring en isolement

Mensen met een verstandelijke beperking of met autisme vinden het knap lastig en verdrietig dat hun dagelijkse structuur anders is of dat ze hun ouders of familie niet meer kunnen zien. Familie en vrienden van mensen in een instelling of revalidatiecentrum kunnen niet of nauwelijks meer bij hun geliefde op bezoek. Bijna 65% van de mensen met een handicap geeft aan zich regelmatig eenzaam te voelen (Nivel – Participatiemonitor). En dit onderzoek dateert nog van voor de coronacrisis. Veel mensen leven met zorgen over de toekomst, vanwege de eigen kwetsbare gezondheid of die van geliefden.

Liefde door de brievenbus

Met de slogan #liefsvoorjou wil HandicapNL mensen met een handicap een hart onder de riem steken. Iedereen kan op de website van HandicapNL een lieve groet, mooi gedicht of makkelijk recept achterlaten. HandicapNL zorgt ervoor dat de persoonlijke boodschap op een leuke ansichtkaart terechtkomt. Deze valt vervolgens bij iemand in een woongroep, zorginstelling, revalidatiecentrum of een buddy op de deurmat. Zelf liever tekening of creatief knutselwerk maken kan ook. De upload versturen we per mail om iemand te verrassen!

Oproep

We roepen Nederland op om een kaartje te sturen aan iemand met een handicap. Via https://handicap.nl/liefs-voor-jou/ kan iedereen een persoonlijke boodschap achterlaten.

Over HandicapNL

In Nederland leven ruim 2 miljoen mensen met een handicap. Dat is 1 op de 8 Nederlanders en dit aantal blijft groeien. HandicapNL is een goed doel en ondersteunt iedereen met een handicap om sterker te staan, talenten te ontwikkelen en minder eenzaam te zijn. Daarnaast steunt HandicapNL mantelzorgers om balans te vinden tussen draagkracht en draaglast en betrekt de samenleving bij het creëren van eerlijke kansen voor iedereen.

Bron: HandicapNL