Den Haag lanceert website om gezinnen te ondersteunen

De gemeente Den Haag lanceert dinsdag 24 maart een speciale website voor gezinnen. Die biedt informatie en inspiratie en ondersteunt gezinnen met kinderen om zo goed mogelijk de coronacrisis door te komen. De website is en wordt samengesteld in samenwerking met Family Factory, specialist op dit gebied. Dit is het webadres: https://gezinencorona.nl/den-haag/

Thuisonderwijs

“Een groot deel van de kinderen zit thuis of hangt op straat en ouders werken (deels) thuis. We moeten er met z’n allen nog even aan wennen en veel regelen, bijvoorbeeld thuisonderwijs”, zegt wethouder Kavita Parbhudayal (Zorg, Jeugd en Volksgezondheid). “Bovendien zijn er veel vragen: mag mijn kind buiten spelen? Hoe dan? Hoe je het wendt of keert, de coronacrisis heeft ook zijn weerslag op de samenhang in het gezin. Verveling en spanningen liggen op de loer. Los van alle hectiek om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk in te dammen, zal er aandacht moeten zijn voor het gezin. Daar helpt deze website bij”.

Informatie en inspiratie

Op de nieuwe website kunnen gezinnen terecht voor informatie en inspiratie over onder meer de volgende onderwerpen: het voorkomen van en anticiperen op mogelijke spanningen in huis; het versterken en ondersteunen van het ouderschap; het handhaven van een gezonde leefstijl; het voorkomen van de negatieve effecten van bankhangen, gamen en computeren; de creativiteit van ouders en kinderen.

Op de website worden betrouwbare lokale en nationale informatie van onder meer Nederlands Jeugdinstituut, GGD en RIVM gecombineerd met ervaringen van ouders en opvoeders.

Webadres: https://gezinencorona.nl/den-haag/

Bron: Gemeente Den Haag