Nieuwe apparatuur voor behandeling COVID-19 patiënten in zicht

Er is wereldwijd een groot tekort aan beademingsapparatuur. FreeBreathing en het Radboudumc hebben hun kennis en ervaring bij elkaar gebracht en samen de VentilatorPAL ontwikkeld, een goedkope open-source ventilator voor de behandeling van COVID-19 patiënten met ernstige ademhalingsproblemen. De technische kennis komt van de engineers van FreeBreathing. Hugo Touw, intensivist van het Radboudumc, heeft geadviseerd over de basale beademingseisen waaraan beademingsapparatuur moet voldoen voor IC-gebruik.

Snel inzetbaar en betaalbaar

De VentilatorPAL is ontworpen door de open source community, zonder dat er concessies zijn gedaan aan de kwaliteit. Een unit kan snel en gemakkelijk worden gebouwd door iedereen met basisgereedschap en technische vaardigheden en is eenvoudig in gebruik. Het apparaat kost € 370 per unit.



“Wat de wereld op dit moment nodig heeft, is een eenvoudige, betaalbare en effectieve ventilator om patiënten met ademhalingsproblemen te behandelen. VentilatorPAL is beschikbaar voor individuen, overheden en medische professionals in zowel de ontwikkelde als de ontwikkelingswereld”, zegt Stefan Dorssers van Stogger, initiatiefnemer voor de ontwikkeling van VentilatorPAL.



Hugo Touw: “Ik werk zelf op de IC en zie dagelijks hoe essentieel beademingsapparatuur is voor de behandeling van patiënten met COVID-19. Toen ik mijn bijdrage kon leveren aan de ontwikkeling van het initiatief van Stefan Dorssers heb ik dat met beide handen aangegrepen. Kijk waartoe het heeft geleid. Het is nog niet helemaal af, maar de resultaten tot nu toe zijn erg goed. Hopelijk dragen we hiermee bij aan een oplossing voor de grote vraag naar deze apparatuur, niet alleen in Nederland.”



Hoe werkt het?

De ventilator automatiseert de handmatige beademingsapparaten die vaak in medische instellingen gebruikt wordt en biedt twee interfaces voor gebruiksgemak.



De eerste is een fysieke interface op de VentilatorPAL waarmee medische professionals drie fundamentele, maar cruciale instellingen kunnen bepalen, namelijk Tidal Volume (TV), Inhale / Exhale ratio (I / E) en Respiratory Rate (RR).



Daarnaast is er een eenvoudige en intuïtieve telefoon-app (momenteel alleen voor Android) die toegang biedt tot aanvullende instellingen. Dit betekent dat niet-medisch personeel de VentilatorPAL eenvoudig zou moeten kunnen gebruiken.



Status VentilatorPAL

VentilatorPAL wordt momenteel getest en ligt op schema voor certificering in Nederland en Spanje. Alle ontwerpen en bouwinstructies zullen op een later tijdstip worden vrijgegeven op de website www.freebreathing.org, inclusief medische en technische informatie, en veel gestelde vragen.



Gezien de urgentie roepen wij het ministerie van VWS op ons apparaat te ondersteunen om de eerste duizend stuks te kunnen produceren.

Bron: Radboudumc