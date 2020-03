HartKliniek opent extra poli’s voor planbare urgente cardiologie

Daar waar ziekenhuizen zich steeds meer volop richten op de bestrijding van het coronavirus (COVID-19), is HartKliniek beschikbaar voor poliklinische cardiologie en helpt het daarmee de continuïteit van de zorg van hartpatiënten te waarborgen.

Urgente hartklachten

Het coronavirus bedreigt onze gezondheid en specialisten in ziekenhuizen moeten zich steeds meer vrij maken voor spoedgevallen. Veel andere behandelingen en zorgafspraken worden noodgedwongen en zeer begrijpelijk door ziekenhuizen afgezegd om op die manier extra capaciteit voor coronapatiënten vrij te maken. Om er voor te zorgen dat patiënten met niet-acute maar wel urgente hartklachten ook behandeld kunnen worden, heeft HartKliniek extra poli capaciteit geopend en biedt het daarmee een helpende hand richting de ziekenhuizen.

HartKliniek open voor alle hartpatiënten

Mensen met hartklachten die niet-acuut zijn, maar die wel de aandacht behoeven van een cardioloog, kunnen terecht bij HartKliniek. Ook hartpatiënten die tot dusver op de poli-cardiologie van het ziekenhuis werden behandeld zijn welkom. Nieuwe patiënten en mensen die tijdelijk vanuit het ziekenhuis overkomen, hebben daartoe wel een verwijzing nodig van hun huisarts. Menno Baars, cardioloog en bestuursvoorzitter van HartKliniek: “Wij volgen strikt het advies van het RIVM op en passen hier onze werkwijze op aan.

Door onze kleinschaligheid, strikte hygiëne en beschermende maatregelen kunnen wij ook poliklinische patiënten van ziekenhuizen bij nieuwe of aanhoudende hartklachten een vertrouwde omgeving bieden. Voor de veiligheid van onze patiënten en medewerkers worden patiënten verspreid ingepland en, mits medisch verantwoord, vinden er zo mogelijk telefonische consulten plaats. Patiënten die nu overstappen vanuit het ziekenhuis kunnen uiteraard altijd weer terug naar hun eigen ziekenhuis zodra de situatie dit weer toelaat.”

Over HartKliniek



HartKliniek is opgericht door de cardiologen Menno Baars en Chris Hie. Op dit moment vinden behandelingen en controles plaats in Almere, Amsterdam, Den Haag, Groningen, Dronten, Hoorn, Lelystad, Nijmegen en Zandvoort. Net zoals in het ziekenhuis betalen patiënten bij HartKliniek niets bij (geen eigen bijdrage), maar wordt alleen het jaarlijks eigen risico aangesproken (voor zover dat al niet is opgemaakt).

Bron: EZPress/HartKliniek