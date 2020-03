1022 Nederlanders met COVID-19 op IC

Het aantal coronapatiënten op de intensive care (ic)-afdelingen van Nederlandse ziekenhuizen is de duizend gepasseert. De cijfers van de stichting Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE) bevestigen dit. Om 9.00 uur werd daar gemeld dat er 1022* patiënten met COVID-19 op de ic liggen.

Sinds de COVID-19 uitbraak eind februari registreren de Nederlandse IC’s deze in de NICE registratie. Deze gegevens worden in een later stadium gekoppeld aan de reguliere NICE data met betrekking tot o.a. ernst van ziekte, demografie, sterfte en behandelduur. Hieronder wordt een overzicht gegeven van het aantal (actuele) opnamen met een COVID-19 infectie op de Nederlandse IC’s. Voor het samenstellen van dit overzicht zijn we afhankelijk van data-aanlevering door de deelnemende IC’s. Het belang van deze getallen voor het monitoren van de crisis is groot.

Totaal aantal (bewezen/verdachte) COVID-19 opnamen in de Nederlandse ICs op dit moment (d.w.z geen ontslagdatum bekend): 963/59=1022

Totaal (cumulatief) aantal bewezen COVID-19 patiënten waarvoor IC-opname nodig was in Nederlandse IC’s: 1218

Totaal (cumulatief) aantal bewezen COVID-19 patiënten in de Nederlandse IC’s met fatale afloop: 131

Voorspelling: Half april 2500 coronapatiënten op IC

Een week geleden hoopte het RIVM nog dat er begin april hoogstens duizend bedden nodig zouden zijn. Maar dat punt zijn we vandaag al gepasseerd. Met de nieuwe berekeningen, waarin de langere ligduur van COVID-19 patiënten is meegenomen, hebben l2500 coronapatiënten half april een bed op de intensive care nodig. De ligtijd op de ic van een coronapatiënt is niet de verwachtte 10 dagen maar drie weken.

Gegevens bij NICE kunnen achterlopen op de werkelijkheid, bijvoorbeeld door drukte in de ziekenhuizen, meldt de organisatie op haar site.