Nieuw verschenen: Immuun – Daniel M. Davis (e-book)

Half januari is het boek Immuun van hoogleraar immunologie Daniel M. Davis verschenen, met de coronacrisis een plots zeer actueel boek over de rol van ons afweersysteem.



Deze week verschijnt het e-book, om iedereen de gelegenheid te geven het boek thuis te lezen.

‘Immuun beschrijft het wetenschappelijke onderzoek dat sinds die tijd gedaan is naar ons afweersysteem. Dat klinkt misschien als een wat saaie opsomming van allerlei experimenten, maar het tegenovergestelde is waar. (…) Zijn boek laat duidelijk zien hoe bijzonder ons lichaam is en hoeveel er nog te ontdekken is over ons immuunsysteem.’ – New Scientist NL (Boek van de maand)

Recensies:

‘Het leest als een geweldig avonturenverhaal.’ – Stephen Fry

‘Brengt op briljante wijze het opwindende van wetenschappelijke ontdekkingen over.’ – Bill Bryson

‘Een prachtig boek, dat in uitzonderlijk helder en sympathiek proza vertelt hoe onderzoek aan het immuunsysteem leidde tot een gezondheidsrevolutie.’ – Henry Marsh

Innerlijke wereld

Het vermogen van ons lichaam om zich te beschermen tegen ziekten is een van de grootste mysteries en wonderen van de natuur. Zorgvuldig onderzoek heeft de afgelopen jaren geleid tot een beter begrip van deze innerlijke wereld: een uitgebreid en ingewikkeld netwerk van gespecialiseerde cellen, regulerende eiwitten en toegewijde genen die ons lichaam voortdurend beschermen.

Ons afweersysteem heeft soms hulp nodig, van levensreddende vaccinaties bijvoorbeeld, maar het blijkt krachtiger dan alle medicijnen die we ooit gemaakt hebben – zoals immunotherapie bij kanker nu aantoont.

Immuunsysteem

In zijn veelgeprezen boek vertelt Daniel Davis over de wetenschappelijke zoektocht naar de werking van het immuunsysteem en de invloed erop van factoren als stress, slaap, leeftijd en gemoedstoestand, en legt hij uit hoe recente inzichten radicaal nieuwe perspectieven openen op geneeskunde en gezondheid.

Daniel M. Davis is hoogleraar immunologie aan de Universiteit van Manchester. Hij ontving meerdere prijzen voor zijn onderzoek en boeken en schreef artikelen voor onder andere Nature, Science en Scientific American.

Immuun

Over de rol van ons afweersysteem bij de bestrijding van ziekten

ISBN 9789057125256 | 288 pag. | paperback | € 22,95

ISBN 9789057125515 | e-book | € 9,99



