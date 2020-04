Den Haag begroet 100ste Lief en Leedstraat

Den Haag heeft zijn 100ste Lief en Leedstraat. Dat is de Dirk Hoogenraadstraat op Scheveningen. Gonneke – de gangmaker van deze straat – werd in het zonnetje gezet met een grote bos bloemen. Ook ontving zij het Lief en Leedpotje van 75 euro dat mag worden uitgegeven aan aardigheidjes voor de buren die het moeilijk of juist iets te vieren hebben. Dat gebeurde uiteraard allemaal contactloos, gezien de coronacrisis.

Meer aandacht voor elkaar

Lief en Leedstraten zijn straten waar de buren nog echt naar elkaar omkijken, waar meer aandacht is voor elkaar en waar lief en leed worden gedeeld. Elke Lief en Leedstraat heeft een gangmaker die het Lief en Leedpotje beheert. Het idee voor Lief en Leedstraten is geboren in Rotterdam, nadat een vrouw daar volslagen onopgemerkt 10 jaar lang dood in haar woning had gelegen. Dat nooit weer, vond de omgeving.

Goed initiatief

“Ik had Lief en Leed voorbij zien komen op Facebook en vond het juist in deze tijd wel een goed initiatief”, aldus de 100ste gangmaker Gonneke van de Dirk Hoogenraadstraat. “We hebben al een actieve straat, maar het kan altijd nog beter. Met het Lief en Leedpotje willen we in ieder geval bij alle buren een bloemetje of bloembollen brengen en meteen vragen of ze misschien hulp nodig hebben”. Om de 100ste Lief en Leedstraat welkom te heten bij ‘de club’ hebben verscheidene gangmakers uit andere straten door heel Den Haag een welkomstboodschap ingesproken op video. Deze video wordt vanaf vandaag op sociale media gedeeld.

“Het is geweldig dat het aantal Lief en Leedstraten in Den Haag zo snel groeit”, zegt wethouder Kavita Parbhudayal, die vorig jaar haar actieplan tegen eenzaamheid (‘Met z’n allen niet alleen’) lanceerde. “Juist in deze periode van de coronacrisis is er een groter risico dat mensen in een isolement terecht komen. Ondanks de fysieke afstand tot elkaar die we door het coronavirus in acht moeten nemen, kan contact ook plaatsvinden via telefoon, app of chat. Daarom ben ik heel blij met Gonneke en alle andere gangmakers in Den Haag. Samen maken we de stad mooier!”

Trots op succes

Shakira van Steenis van Stichting Lief en Leedstraten is trots op het succes van Lief en Leed in Den Haag. “We zien vooral in deze tijd heel veel nieuwe aanmeldingen. Burenhulp was nog nooit zo belangrijk en mensen staan te springen om iets te betekenen. We zien geweldige voorbeelden van mensen die voor elkaar koken tot en met een straathulptelefoon”.

Wil je met jouw straat ook een Lief en Leedpotje aanvragen? Aanmelden kan op https://liefenleeddenhaag.nl/ Het potje wordt geheel contactloos afgeleverd met allerlei leuke hulpmiddelen om Lief en Leed op gang te helpen in jouw straat.

Albert Heijn en Fonds 1818 maken meedoen zelfs nog aantrekkelijker. Bovenop het Lief en Leedpotje van 75 euro geeft AH een cadeaubon van 25 euro. Daarnaast stelt Fonds 1818 75 euro per straat beschikbaar voor corona-gerelateerde hulpactiviteiten.

[Gangmaker Gonneke van de 100ste Lief en Leedstraat in Den Haag; foto: gemeente Den Haag]