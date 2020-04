Hero Against Corona: aandacht voor Nederlandse superhelden én gezin

GARCIA, Mutti, Bidfood en De Witte Brigade slaan handen ineen om vitale beroepers te bedanken

Het coronavirus brengt veel negatieve nieuwsberichten met zich mee. Gelukkig brengt de situatie ook veel hartverwarmende initiatieven teweeg. GARCIA, Mutti, Bidfood en De Witte Brigade moedigen deze initiatieven aan. Wat begon met een oproep op de website mens-en-corona.com voor het leveren van 400 T-shirts voor het Amstelland ziekenhuis, is uitgemond tot een mooie samenwerking tussen deze partijen.

Om meer positieve berichten in de wereld te roepen en Nederlandse helden een hart onder de riem te steken, lanceren zij HeroAgainstCorona. HAC zet mensen met een vitaal beroep in het zonnetje met een compleet Italiaans viergangendiner in stijl. Familieleden, vrienden, kennissen en collega’s kunnen een favoriete ‘vitale beroeper’ aanmelden via Facebook of Instagram.

Iedere week worden er meerdere winnaars bekend gemaakt. Niet alleen de zorgheld of bijvoorbeeld de dappere supermarktkassière, maar ook al hun gezinsleden worden verrast. Ook zij moeten hun vader, moeder, zus of broer immers vaker missen in tijden waarin ze extra hard nodig zijn.



Blijk van waardering

Waar veel scholieren, ondernemers en werkenden genoodzaakt zijn om thuis te blijven, draaien mensen met een vitaal beroep, zoals het Nederlandse zorgpersoneel, belangrijke uren tijdens de coronacrisis. Zorgverleners werken zich een slag in de rondte, en dit blijft niet onopgemerkt. Heel Nederland toont een blijk van waardering via spandoeken, online bedankjes en kaarten.

Het heldhaftige werk van medisch personeel, de politie, de brandweer en andere vitale beroepen verdient volgens Hero Against Corona inderdaad een bijzondere beloning. Daarom slaan zij de handen ineen om de zorghelden van ons land éxtra te bedanken.

Welverdiend familiemoment

De samenwerking van de vier partijen uit zich voornamelijk in de winnaarsprijs. Zo ontvangen alle gezinsleden van de winnaar een gloednieuwe outfit van GARCIA, die door niemand minder dan BN’er Janice Blok thuis wordt bezorgd. Aan tafel in stijl! Zodra alle gezinsleden zich in de nieuwe kledingstukken hijsen, parkeert er ook een foodtruck voor de deur. De koks van De Witte Brigade sloven zich uit om, met Italiaanse producten van Mutti en Bidfood, een verfijnd viergangendiner te serveren. Tussen al het harde werken door kan de gelukkige vitale beroeper in alle rust genieten van een welverdiend familiemoment. Als kers op de taart ontvangt het gezin twee boodschappentassen met Italiaanse producten om zelf te kokkerellen. Al met al wordt het hele gezin flink in het zonnetje gezet – natuurlijk geheel volgens het coronabeleid.

Over Hero Against Corona

GARCIA, Mutti, Bidfood en De Witte Brigade slaan tijdens de coronacrisis de handen ineen om het zorgpersoneel van ons land in het zonnetje te zetten. Als dank voor het heldhaftige werk dat zij verlenen, om de gezondheid van de medemens te waarborgen, maken vitale beroepers wekelijks kans op een uitgebreid familiediner in stijl. GARCIA sponsort compleet nieuwe outfits, Mutti en Bidfood verzorgen Italiaanse producten en De Witte Brigade zorgt voor personeel, zoals chef-koks, social media medewerkers en een presentator. Samen dragen zij zorg aan zorg.

Bron: Today’s Specials