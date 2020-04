“Mensen kunnen erop vertrouwen dat noodzakelijke zorg altijd door kan gaan.”

Patiënten die besmet zijn met het coronavirus (COVID-19) vergen veel van de ziekenhuizen. Dit mag er echter niet toe leiden dat andere mensen noodzakelijke zorg niet krijgen. “Ook de andere zorg gaat door waar dat echt nodig is”, aldus Willem Suyker, hoogleraar cardiothoracale chirurgie en adviseur capaciteit in het UMC Utrecht.

Om ervoor te zorgen dat het ziekenhuis zoveel mogelijk patiënten kan opvangen, wordt per patiënt heel zorgvuldig bekeken of het uitstellen van zorg of medische behandeling verantwoord is. “We doen er alles aan om er te zijn voor diegenen die ons het hardst nodig hebben,” zegt Willem.

Hoogleraar cardiothoracale chirurgie, Willem Suyker, is nu ook adviseur capaciteit in het UMC Utrecht. Hij vertelt wat het UMC Utrecht doet om ook die andere noodzakelijke zorg zo goed mogelijk te kunnen bieden. “Wij zijn goed voorbereid op alle ontwikkelingen rondom het coronavirus (COVID-19). En uiteraard houden we onze aandacht voor de acute en overige reguliere zorg. We streven ernaar noodzakelijke zorg te kunnen blijven geven aan iedereen die het nodig heeft.”

Om dit te kunnen doen kijkt het UMC Utrecht dagelijks naar de beschikbare capaciteit, behandel- en operatiekamers, middelen en mensen. Willem: “Patiënten die spoedeisende hulp nodig hebben kunnen altijd bij ons terecht. De zorg gaat ook door voor patiënten waarbij een behandeling of operatie noodzakelijk is. Denk hierbij aan patiënten met kanker die een bestraling of chemokuur nodig hebben. Maar ook aan mensen die een hartoperatie nodig hebben of psychiatrische behandelingen of andere behandelingen die geen uitstel kunnen hebben.”

Zoveel mogelijk patiënten

Om ervoor te zorgen dat het ziekenhuis zoveel mogelijk patiënten kan opvangen, wordt per patiënt heel zorgvuldig bekeken of het uitstellen van zorg of medische behandeling verantwoord is. Veel behandelend artsen hebben telefonisch of per e-consult contact met hun patiënten. “Behandelingen die zonder blijvende schade uitgesteld kunnen worden, denk hierbij aan een nieuwe heup of knie, stellen we uit. Als een behandeling de weerstand van de patiënt verlaagt, is een patiënt vatbaarder voor corona. Ook dit kan een reden zijn om een behandeling uit te stellen.”

“We willen goede en veilige zorg bieden aan zoveel mogelijk patiënten”, zegt Willem. “Hoe de komende weken eruit gaan zien weten we nog niet, maar dit heeft continu onze aandacht. We doen er alles aan om er te zijn voor diegenen die ons het hardst nodig hebben. Mensen kunnen erop vertrouwen dat noodzakelijke zorg door gaat”

