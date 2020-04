RijnmondNet benoemt nieuwe voorzitter raad van bestuur en nieuwe directeur

Na ruim vier jaar neemt Willem Geerlings afscheid als voorzitter van het bestuur van Stichting RijnmondNet. Hij wordt vanaf 1 maart 2020 opgevolgd door Peter Langenbach. Daarnaast krijgt Stichting RijnmondNet per 1 april 2020 een nieuwe directeur in de persoon van Maarten Wittop.

Gegevensuitwisseling en samenwerking

Maarten Wittop Koning is de opvolger van Florian Visser die na een periode van 4,5 jaar zijn functie neerlegt. Peter Langenbach, ook voorzitter van de raad van bestuur van het Maasstad Ziekenhuis, is sinds 2018 bestuurslid van het bestuur van RijnmondNet. “Gegevensuitwisseling en samenwerking bij grote ICT-programma’s is van grote waarde voor de gezondheidszorg. Ik heb daar al veel mooie voorbeelden van gezien en kijk ernaar uit om in de rol van voorzitter van RijnmondNet samen met een nieuwe directeur en de andere bestuursleden de volgende stap te gaan zetten”, vertelt Peter Langenbach enthousiast. “Vooral het zoeken van verdere mogelijkheden in de samenwerking tussen verschillende sectoren binnen de zorg op het gebied van gegevensuitwisseling en ICT, zie ik als een van de belangrijkste doelstellingen voor de komende jaren.”

Financieel op eigen benen

Tijdens zijn voorzitterschap heeft Willem Geerlings ervoor gezorgd dat Rijnmondnet financieel weer op eigen benen kan staan. Daarnaast kon RijnmondNet nieuwe ontwikkelingen op het gebied van elektronische uitwisseling van patiënten data tussen zorgverleners ondersteunen en uitvoeren. Willem Geerlings kijkt daarom terug op een enerverende periode waarin hij de rol van RijnmondNet in de regio heeft zien groeien, hij is bestuur en de afscheidnemende directeur, Florian Visser, hiervoor dankbaar.

RijnmondNet is dé regionale samenwerkingsorganisatie (RSO) die de uitwisseling van medische gegevens faciliteert voor en door de zorg. RijnmondNet is actief binnen de regio Rotterdam, Drechtsteden en Zuid Hollandse eilanden en faciliteert de uitwisseling van medische gegevens tussen zorginstellingen in deze regio. Als RSO bundelt RijnmondNet haar krachten met collega organisaties in Nederland binnen RSO NL.

Bron: Maasstad Ziekenhuis