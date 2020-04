Enorme toename in vraag naar digitale spreekkamers door het Coronavirus

Het Covid-19 heeft tot gevolg dat persoonlijk contact tot een minimum beperkt moet blijven om snelle verspreiding van het virus te voorkomen. Horeca, scholen en winkels sluiten hun deuren, maar de gezondheidszorg moet door ondanks alle risico’s. Artsen wijken door het virus massaal uit naar digitale poli of spreekkamers. Bij het online video consult plaform van Webcamconsult zijn in 2 weken meer dan 10000 nieuwe gebruikers en 750 nieuwe klanten bijgekomen.

Webcamconsult krijgt op sinds medio maart de ene na de andere aanvraag binnen voor ‘digitale spreekkamers’. Op deze wijze worden patiënten zonder risico voor de behandelaar en de behandelde toch geholpen. In deze tijd een noodzakelijk oplossing om toch al overbelaste zorgmedewerkers te ontlasten en besmettingen te voorkomen.

Goed en veilig alternatief voor een persoonlijk consult



Het video consult platform van Webcamconsult wordt gezien als een goed en veilig alternatief voor een bezoek aan een zorgbehandelaar, nu de maatregelen van de overheid om de COVID-19 uitbraak te beteugelen over heel Europa strenger worden. Zeker nu het beleid is ingevoerd dat vermijdbare fysieke contacten in zorginstellingen zo veel mogelijk moeten worden voorkomen.



Ook interesse vanuit het buitenland



Ook uit het buitenland (o.a. Italië) is interesse in de digitale poli/spreekkamer. Dit mede omdat de online applicatie meertalig is. Daarnaast spelen factoren als een digitaal ‘inloopspreekuur’ en een NEN7510/ISO certificering hierbij een rol.

Deel van de werkzaamheden kunnen door online



Ziekenhuizen, artsen, arbodiensten, logopedisten etc. zoeken op dit moment alternatieven in behandeling door de inzet van veilige digitale poli/spreekkamers. Dit om continuïteit en weerbaarheid op lange termijn te kunnen waarborgen.

Bert van Gerwen, Webcamconsult, “De afgelopen dagen is er een enorme toename geweest naar ons online videocommunicatieplatform. Wij richten ons specifiek op de zorgsector en vanuit deze hoek krijgen we op piekmomenten vrijwel elke 2 minuten een nieuwe aanvraag binnen. De afgelopen weken zijn vele duizenden artsen, verpleegkundigen en therapeuten aangesloten, wat natuurlijk extreem, maar ook begrijpelijk is gezien de situatie.”





De cloudoplossing is zeer robuust,schaalbaar en er is geen IT implementatie nodig, behalve indien integratie met EPD is gewenst. In Nederland worden webcamconsulten vergoed door de zorgverzekeraar, recentelijk (NZA) ook voor een eerste consult.

Met de nieuwe subsidie van het Ministerie van VWS kunnen zorginstellingen voor thuiswonende kwetsbare ouderen of mensen met een chronische ziekte of beperking een budget van € 50.000 aanvragen t.b.v. technologische toepassingen zoals beeldbellen.

Het Corona virus dwingt de zorg om in rap tempo professioneel en veilig beeldbellen op te schalen. Op 12 april as.is Dr Dick van Gerwen, dermatoloog en mede oprichter van Webcamconsult daarom te gast in de speciale Zorg uitzending van RTLZ. Hij maakt zich al jarenlang sterk voor het innoveren van de zorg

Via de website van Webcamconsult kunnen organisaties een maand gratis online videoconsulten activeren en direct een online spreekuur houden.

Bron: webcamconsult.com