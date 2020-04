VS gebruikt toch oorlogswet voor beademingsapparaten

De VS zet toch een oorlogwet is om het tekort aan beademingsapparatuur te verzachten. De Defense Production Act is ingesteled om Philips, General Electric en Medtronic te pushen om zoveel mogelijk beademingsapparaten te maken. Trump wil met de wet toeleveranciers van Philips en vijf andere producenten van deze beademingsapparatuur dwingen om voldoende materiaal aan te leveren.

Philips vreesde vorig week dat de oorlogswet gebruikt zou worden om beademingsapparatuur, die in de VS wordt gemaakt, te confisqueren. Middels een oorlogswet kan de Amerikaanse president van ondernemingen te eisen dat ze bepaalde materialen produceren/afstaan. Philips vreesde dat de Verenigde Staten (VS) daarmee beademingsapparatuur wilde claimen. De enige twee fabrieken waar Philips essentiële apparatuur voor de behandeling van corona-patiënten maakt, staan in de VS. Daarmee zou de rest van de wereld mogelijk voor een belangrijk deel verstoken blijven van apparatuur.

Beademingsapparatuur confisqueren

Het concern had na overleg met de Amerikaanse overheid goede hoop dat het confisqueren van beademingsapparatuur was afgewend. Nu wordt de wet ingezet om toeleveranciers aan te sporen. Nu moeten bedrijven materiaal beschikbaar te stellen en hun productie opvoeren. Philips wil tegen half mei de productie in de VS hebben verdubbeld en tegen het derde kwartaal moet de productie zijn erviervoudigd.

Tekort aan beademingsapparatuur

Intensive care-afdelingen in de Verenigde Staten dreigen de toestroom van coronapatiënten niet aan te kunnen door een gebrek aan beademingsapparatuur. De VS heeft tienduizenden extra apparaten nodig om patiënten te helpen in grote noodhospitalen.

Pas klein deel van bestelling bij Philips aan Nederland geleverd

Nederland plaatste drie weken geleden een order voor 2.000 apparaten, waarvan 1.000 bij Philips. Inmiddels zijn de eerste 100 geleverd.

Nederland bestelde pas tweeënhalf weken geleden in totaal 1 duizend ventilatoren bij Philips. China bestelde veel ademhalingstoestellen begin dit jaar. En toen volgde Italië met grote order waardoor de voorraad op was.

Nederland bestelde ook ademhalingstoestellen bij diverse andere bedrijven. Philips verhoogt zijn productie, en hopelijk kan de Defense Production Act ervoor zorgen dat toeleveringsbedrijven ook sneller onderdelen gaan leveren. De onderdelen die nodig zijn om komen wel uit verschillende lande. De beademingsapparatuur worden geassembleerd in de Verenigde Staten. De ventilatoren zijn cruciaal bij het uitbreiden van het aantal intensive care bedden. Coronaviruspatiënten die op de ic belanden, moeten vaak worden beademd, soms wekenlang. Medio april wordt verwacht dat 2.500 coronaviruspatiënten zorg op een intensive care nodig zullen. Hoe de inzet van de Defense Production Act gaat uitwerken in nog niet te voorspellen.