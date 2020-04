Slachtofferhulp Nederland staat naasten van IC-patiënten bij

Vanwege het grote besmettingsgevaar van het coronavirus, mogen familieleden en andere naasten van patiënten die op de Intensive Care (IC) behandeld worden, niet of slechts zeer beperkt bij de patiënt in de buurt komen. Soms zelfs niet als de patiënt komt te overlijden. Deze situatie wordt door veel mensen als zeer ingrijpend en emotioneel ervaren. Slachtofferhulp Nederland biedt daarom vanaf maandag 6 april ondersteuning aan naasten van IC-patiënten.

Een opname op de IC is voor veel patiënten en hun naasten een ingrijpende gebeurtenis. Normaal gesproken worden zij ondersteund door de intensivisten en verpleegkundigen zelf, maar door de uitbraak van het coronavirus en het grote aantal coronapatiënten dat momenteel op de IC’s behandeld wordt, hebben zij daar nu nauwelijks tijd voor. Daarnaast spelen de quarantainemaatregelen een rol en worden patiënten soms overgeplaatst naar ziekenhuizen aan de andere kant van het land. Marianne Brackel, voorzitter van patiëntenorganisatie IC Connect: “Wij hebben Slachtofferhulp Nederland daarom gevraagd om de ondersteuning van IC-patiënten en hun naasten de komende tijd te verzorgen. Het gaat daarbij om de naasten en nabestaanden van alle IC-patiënten, dus niet alleen coronapatiënten.”

Fysieke en mentale uitputtingsslag



Rosa Jansen, bestuursvoorzitter van Slachtofferhulp Nederland: “Als je bedenkt wat deze patiënten en hun naasten nu meemaken, is het heel fijn dat wij er voor hen kunnen zijn. Een opname op een IC is immers niet niks. Er is voortdurende spanning en onzekerheid. Wanneer je dan ook niet bij de patiënt in de buurt kan komen om hem of haar te troosten, om een hand vast te houden, of om gewoon even dichtbij elkaar te zijn, is dat voor velen een fysieke en mentale uitputtingsslag.”

Ondersteuning Slachtofferhulp Nederland

De naasten worden ondersteund door medewerkers van Slachtofferhulp Nederland die opgeleid zijn in emotionele ondersteuning en het reduceren van stressreacties. Zij krijgen een aanvullende training die is ontwikkeld samen met FCIC en IC Connect. Hierin wordt onder meer uitgelegd wat de gevolgen van een IC-opname kunnen zijn, wat de bijzonderheden van de huidige situatie zijn en wat naasten zelf kunnen doen.

Vroegtijdig hulp bij traumatische ervaring

Rosa Jansen legt uit: “Door vroegtijdig hulp te bieden bij een traumatische ervaring, wordt de kans op langer durende psychische klachten verkleind. Dat begint met aandacht geven aan de ontstane emoties.” Daarnaast is het belangrijk om de naasten van de juiste informatie te voorzien, een luisterend oor te bieden, en hen, in een later stadium, te helpen de draad van het leven weer op te pakken.

Lilian Vloet, voorzitter FCIC: “We weten dat de hulp aan de naasten en nabestaanden bij Slachtofferhulp Nederland in zeer goede handen is. Niet alleen voor hen is de inzet van Slachtofferhulp belangrijk, maar ook voor de intensivisten en de IC-verpleegkundigen.”

Bron: Slachtofferhulp Nederland