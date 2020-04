CBR: Kwart meer Gezondheidsverklaringen in 2019

In 2019 nam het CBR 772.394 Gezondheidsverklaringen in behandeling.

Dat zijn er zo’n 155.000 meer dan in 2018 (een stijging van ruim 25 procent). Dit komt deels door het grotere aantal afgenomen rijexamens in 2019 en de vergrijzing. Deze factoren zijn voorspelbaar op basis van economische en demografische ontwikkelingen en had CBR dus verwacht. De toename lijken echter vooral gevolg van de onrust door langere wachttijden bij de afhandeling van Gezondheidsverklaringen. Bestuurders dienden in grote getale steeds eerder hun Gezondheidsverklaring in. CBR ontving in 2019 hierdoor 100.000 Gezondheidsverklaringen meer dan verwacht.

Explosieve groei aantal genomen besluiten

Naast een groter aantal binnengekomen gezondheidsverklaringen, nam het CBR in 2019 ook veel meer besluiten op de medische dossiers. Om precies te zijn 678.695 in 2019 vs. 576.847 in 2018, een stijging van 18 procent. Dit kon doordat er met het nieuwe systeem steeds meer beoordelingen geautomatiseerd plaatsvonden én de productiviteit van de nieuwe beoordelingsteams toenam. Ook nam CBR extra artsen aan en werd er overgewerkt om toch zoveel mogelijk klanten te helpen.