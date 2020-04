Coronacrisis zal kosten voor de jaarrekening verder laten stijgen

Accountantskosten ziekenhuizen in tien jaar bijna verdubbeld

De accountantskosten van Nederlandse ziekenhuizen zijn in tien jaar tijd met 76,9 procent gestegen. Op jaarbasis liepen de controlekosten van de jaarrekeningen van alle ziekenhuizen op van 9,3 miljoen in 2008 naar 16,4 miljoen euro in 2017. Dit blijkt uit een analyse van 822 jaarrekeningen van alle Nederlandse ziekenhuizen over de periode 2008-2017 door teamhoofd Financial Accounting van het St. Antonius Ziekenhuis, Dauphine Noordanus. Voor haar onderzoek won Noordanus de Best-in-Business award van Nyenrode.



“Elke tijdelijke verhoging van kosten bleek een definitieve te zijn, nooit meer daalden de kosten tot het oude niveau”, waarschuwt Noordanus in de P+ special van deze week. “De kans is daarom groot dat alle extra inspanningen die ziekenhuizen nu doen om de coronacrisis het hoofd te bieden ook weer een blijvende kostenverhoging zullen veroorzaken. Hoe complexer de omzet, hoe duurder de controle van de jaarrekening.”



Financiële gevolgen Corona

Noordanus vreest de financiële gevolgen van de corona-crisis, omdat de bedrijfsvoering zo anders dan gebruikelijk is. Dat brengt extra verantwoording en dus ook extra controle met zich mee. “Niet alleen omdat we ineens enorme voorraden mondkapjes en andere beschermingsmiddelen moeten aanschaffen, maar ook omdat alle aandacht nu naar de coronapatiënten gaat. Ziekenhuizen staan daarom halfleeg. We behandelen alleen nog patiënten in een levensbedreigende situatie. Dat scheelt ons een enorme omzet, want we kunnen geen lege bedden declareren bij de verzekeraars. Wij staan er financieel goed voor, maar ik houd mijn hart vast voor ziekenhuizen die toch al in zwaar weer zitten. Het mag niet zo zijn dat wij financieel gestraft worden omdat wij nu niet het ziekenhuis onder normale omstandigheden kunnen draaien.”



Probleem

De kern van het probleem zit hem volgens Noordanus niet in accountantskantoren die hun rekeningen steeds hoger opschroeven, maar in wantrouwen van de overheid en toezichthoudende instanties “Er komt geen einde aan de steeds gedetailleerder wet- en regelgeving. De controledrift is te ver doorgeslagen. De toezichthoudende instanties vinden zelf dat het allemaal wel meevalt, maar je praat wel over meer dan vijftien miljoen euro per jaar. Dan hebben we het puur over de kosten voor de accountants. Tel daarnaast de tijd van onszelf op die nodig is om een jaarrekening met alle controles en dossiervorming tot stand te brengen, dan kom je zeker op het dubbele, zo niet meer. Je wordt gedwongen werkzaamheden te doen die onnodig en onzinnig zijn.”

Bron: Nyenrode Business University