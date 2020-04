FNV: Zorgmedewerkers verdienen meer dan alleen applaus

Het keiharde applaus dat ze nu krijgen, is zeer terecht. Maar de medewerkers in zorg en welzijn verdienen meer. De FNV eist voor hen ook voldoende beschermingsmiddelen, goede arbeidsvoorwaarden en extra geld voor de sector. Dat schrijft de vakbond vandaag in een brief aan ministers De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en Van Rijn (Medische Zaken).

Witte T-shirts

Het was gisteren Wereldgezondheidsdag en de FNV heeft iedereen opgeroepen iets wits te dragen, als hart onder de riem voor onze zorghelden. ‘Maar bij dit soort mooie initiatieven kan het natuurlijk niet blijven’, zegt Kitty Jong, vicevoorzitter van de FNV. ‘Onze samenleving heeft deze mensen ongelooflijk hard nodig om zorg en welzijn aan alle inwoners van Nederland te kunnen geven. Niet alleen nu, maar ook straks als de coronacrisis voorbij is. Zij moeten dus op een verantwoorde en veilige manier hun werk kunnen doen.’

Meepraten over de richtlijnen

De FNV wil daarom onder andere deelnemen aan het overleg van RIVM en werkgevers over de richtlijnen voor veilig werken. ‘Op dit moment zijn de richtlijnen te vaag en dat leidt tot onveilige situaties voor werknemers en cliënten. De ongerustheid groeit en het punt komt dichterbij dat werknemers het werk willen neerleggen voor de veiligheid van zichzelf, hun cliënten en hun gezinnen’, schrijft de vakbond. ‘Wij weten waar de zorgmedewerkers tegenaan lopen. Op basis daarvan kunnen we met werkgeversorganisaties protocollen afspreken, werknemers informeren en werken aan veilige en gezonde werkplekken.’

Enorme mentale belasting en werkdruk

Ook vraagt de FNV dringend aandacht voor de enorme mentale belasting van en werkdruk bij de zorgwerkers. Die waren al onacceptabel hoog en dit zal na de coronacris niet afnemen. De vakbond ziet nu twee uitersten: aan de ene kant werknemers die veel extra uren werken, terwijl aan de andere kant mensen min-uren opbouwen, omdat geplande zorg niet doorgaat. De FNV wil snel in gesprek met werkgevers en dat extra geld vrijkomt, zodat werknemers hun lonen volledig doorbetaald kunnen krijgen en geen min-uren opbouwen.

Afspraken over voortzetten financiering

Verder wil de vakbond harde afspraken over het voortzetten van de financiering van de zorg met de overheid, zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten. Jong: ‘Afspraken waar gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeraars niet onderuit kunnen. De voortzetting van die financiering moet voldoende garantie geven aan de werknemers dat zij hun baan behouden, ook in de toekomst.’

Zet reorganisaties ‘on hold’

Het kabinet moet tot slot lopende reorganisaties in zorg en welzijn ‘on hold’ zetten en deze instellingen nu financieel steunen, zodat cliënten niet aan hun lot worden overgelaten, medewerkers hun baan kunnen houden en verplaatsingen van personeel en cliënten nu niet plaatsvinden.

Bron: FNV Zorg & Welzijn