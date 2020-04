Helen Mertens nieuwe voorzitter Raad van Bestuur Maastricht UMC+

Dr. Helen Mertens wordt de nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur van het Maastricht UMC+. Zij zal het stokje overnemen van prof. dr. Marja van Dieijen-Visser, die in juni de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Van Dieijen-Visser heeft dan zeven jaar in de Raad van Bestuur gezeten, waarvan meer dan vijf jaar als voorzitter.

Gegeven de bijzondere omstandigheden waarin de organisatie zich door de corona-crisis bevindt, is afgesproken dat de datum van overdracht in onderling overleg zal worden bepaald op basis van de ontwikkelingen in de komende maanden. Dit zal uiterlijk 1 oktober a.s. zijn. De benoeming van leden van de Raad van Bestuur (RvB) vindt plaats door de Raad van Toezicht. Na een uitgebreide selectieprocedure en mede op basis van positieve adviezen van de medezeggenschapsgremia heeft de Raad van Toezicht unaniem gekozen voor Helen Mertens.

Mertens, van huis uit gynaecoloog, is sinds 2017 RvB-lid van het Maastricht UMC+. Volgens de Raad van Toezicht is zij vanwege haar inhoudelijke deskundigheid en bestuurlijke ervaring, gecombineerd met een duidelijke visie en veel inlevingsvermogen, als geen ander geschikt om de ambities van het Maastricht UMC+ te realiseren.

Bron: Maastricht UMC+