Ksyos levert hartritmediagnostiek bij de patiënt thuis

Steeds meer mensen met mogelijke hartklachten vermijden de reguliere zorg vanwege de heersende ‘corona-angst’ (*). Om te zorgen dat zorg voor patiënten met cardiovasculaire klachten zoveel als mogelijk door kan blijven gaan biedt Ksyos Holter ECG-diagnostiek bij de patiënt thuis aan. Met hulp van de Thuis Holter kunnen zorgverleners online de patiënten met cardiovasculaire klachten vanuit huis diagnosticeren. Dit is een eenvoudige manier voor zorgverleners om patiënten met cardiovasculaire klachten te diagnosticeren zonder dat de patiënt naar het ziekenhuis hoeft te komen. Dit voorkomt onnodige opnames, maar ook onnodige ongerustheid.

Écht niet wachten

Leonard Witkamp, directeur Ksyos: “Juist nu is dit de oplossing. Als je hartklachten hebt moet je écht niet wachten en wil je snel zekerheid. Je hoeft niet naar het ziekenhuis om uitsluitsel te krijgen of er iets aan de hand is. Er kan zoveel meer online dan de meeste mensen denken. Ksyos werkt al jaren met ECG-diagnostiek en we weten dat het werkt. Wij zijn ervan overtuigd dat elke Nederlander baat heeft bij de diensten die wij leveren”. De Thuis Holter past in het streven van Ksyos om in tijden van de coronacrisis een aandeel te leveren in een betere balans tussen de zorg voor corona enerzijds en de rest van de zorg anderzijds.



60% minder ziekenhuisbezoek

In de afgelopen negen jaar heeft Ksyos al meer dan 70.000 patiënten geholpen met een Holter ECG-onderzoek. Voor 60% van deze patiënten is daarmee een fysieke verwijzing voorkomen. Met de komst van het COVID-19 virus is het belangrijk dat het fysieke contact tussen zorgverleners en patiënten wordt geminimaliseerd. Door samenwerking met gerenommeerde leveranciers op het gebied van hartritmediagnostiek is het mogelijk om in heel Nederland een Holter ECG-onderzoek uit te voeren bij de patiënt thuis.



Hoe werkt het?

De zorgverlener doet digitaal een aanvraag voor een 24-, 48- of 72-uurs Holter ECG-onderzoek via het Ksyos Portaal. Binnen enkele werkdagen ontvangt de patiënt thuis een pakket met de apparatuur en de benodigde instructies om thuis het Holter ECG-onderzoek te doen. Hierbij kan de patiënt online ondersteund worden in het aansluiten van het onderzoek. Als het ECG-onderzoek klaar is, stuurt de patiënt de recorder op waarna deze volgens het standaardprotocol wordt geanalyseerd en beoordeeld. Deze hartonderzoeken worden vergoed door de Nederlandse zorgverzekeraars.



(*) Zie berichtgeving van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie van afgelopen week.

Bron: Ksyos