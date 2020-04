Nieuw telefoonnummer huisartsenpost Oost Brabant 088 – 876505

Sinds 6 april heeft de Huisartsenpost Oost Brabant een nieuw telefoonnummer. Voor de patiënten in de regio Uden-Oss-Meierijstad is het nieuwe nummer 088 – 876 50 50. De Huisartsenpost (HAP) Uden is gevestigd in de Spoedpost van Bernhoven in Uden en is open van 17.00 – 8.00 uur. (Volg de borden ‘spoedpost’)

De HAP in Oss is gevestigd in gezondheidscentrum Plein Zwanenberg, gezondheidslaan 1b.

Het oude 0900 8860 nummer blijft overigens nog vijf maanden in werking.

Meer informatie over de Huisartsenposten Oost-Brabant vindt u op http://huisartsenpostenoostbrabant.nl/